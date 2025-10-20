Ενρίκε: «Για τέσσερα χρόνια "σκοτώνατε" αγωνιστικά τον Ντοναρούμα στην κριτική σας»

Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, υπερασπίστηκε τον τερματοφύλακά του, Λούκας Σεβαλιέ, τη Δευτέρα (20/10), ενόψει της αναμέτρησης με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Champions League, τονίζοντας πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον 22χρονο Γάλλο.

Ο Σεβαλιέ, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Λιλ, ξεκίνησε τη σεζόν ως βασικός, μπροστά από τον Ρώσο Ματβέι Σαφόνοφ. «Για μένα είναι μία από τις καλύτερες επιλογές, αν όχι η καλύτερη», δήλωσε ο Λουίς Ενρίκε πριν από τον αυριανό (21/10) αγώνα στη Γερμανία.

«Έχει δείξει προσωπικότητα. Όταν είσαι τερματοφύλακας της Παρί, πρέπει να μάθεις να ζεις με την κριτική. Μου αρέσει η νοοτροπία του Λούκας και το επίπεδο που δείχνει. Είμαστε πολύ σίγουροι πως θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι του συλλόγου για τα επόμενα χρόνια».

Ο Ιταλός τερματοφύλακας Τζανλουίτζι Ντοναρούμα αποχώρησε το καλοκαίρι για τη Μάντσεστερ Σίτι, αφού πρώτα οδήγησε την Παρί στην κατάκτηση του πρώτου της Κυπέλλου Πρωταθλητριών.

«Νομίζω πως ξεχνάτε πόσα χρόνια ασκούσατε κριτική στον Τζίτζιο Ντοναρούμα. Για τέσσερα χρόνια τον "σκοτώνατε" αγωνιστικά», πρόσθεσε ο Λουίς Ενρίκε.

Η Παρί έχει συγκεντρώσει έξι βαθμούς στα δύο πρώτα παιχνίδια της στη νέα, διευρυμένη φάση των 36 ομάδων. «Στόχος μας είναι ο ίδιος όπως πέρσι: να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται σε μια πολύ δύσκολη φάση», είπε ο Ισπανός τεχνικός. «Είμαστε χαρούμενοι που νικήσαμε στα δύο πρώτα ματς, αλλά το αυριανό (21/10) θα είναι ένα διαφορετικό τεστ».

Ο Ενρίκε καλωσόρισε επίσης την επιστροφή του Ουσμάν Ντεμπελέ, απορρίπτοντας τη συζήτηση γύρω από τη Χρυσή Μπάλα. «Είστε πολύ απασχολημένοι με τη Χρυσή Μπάλα», σχολίασε. «Είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ, όχι η Χρυσή Μπάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε ξανά μαζί μας».

Η νίκη (2-1) στη Βαρκελώνη νωρίτερα μέσα στον μήνα ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση της Παρί, ύστερα από ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν, που την έχει αφήσει στη δεύτερη θέση της Ligue 1 πίσω από τη Μαρσέιγ.

«Έχουμε δείξει ανθεκτικότητα», είπε ο Λουίς Ενρίκε. «Αύριο είναι σημαντικό ματς, γιατί όσο νωρίτερα εξασφαλίσουμε βαθμούς, τόσο το καλύτερο».

Η Λεβερκούζεν, με νέο προπονητή τον Δανό Κάσπερ Χιούλμαντ έπειτα από την αποχώρηση του Έρικ τεν Χαγκ, έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές. «Είναι δύσκολο να ξέρεις τι να περιμένεις», τόνισε ο Ενρίκε. «Έχουν φέρει 20 νέους παίκτες και μπορούν είτε να πιέσουν ψηλά είτε να κλειστούν πίσω. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα».

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του Champions League με έξι βαθμούς, πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης.