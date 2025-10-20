Αποθέωση για Κωνσταντέλια: «Τέτοιες κινήσεις δεν διδάσκονται, τις έχεις, ή δεν τις έχεις μέσα σου»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας «υπέγραψε» με χορευτικό ρυθμό τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ και «μάγεψε» τους ξένους…κατασκόπους στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (0-2) δεν προσέλκυσε μόνο τα βλέμματα των οπαδών των δύο ομάδων και της εγχώριας ποδοφαιρικής κοινωνίας, αλλά και πολλών ξένων παρατηρητών.

Αρκετοί scouts ευρωπαϊκών συλλόγων βρέθηκαν στις εξέδρες για να «σκανάρουν» ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων και στο φινάλε έφυγαν – σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA - με το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια αποθηκευμένο με κεφαλαία γράμματα στα σημειωματάριά τους.

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μία εμφάνιση - διαφήμιση για το ταλέντο του, όντας εκ των κορυφαίων παικτών του γηπέδου.

Ειδικά στη φάση του δεύτερου γκολ του Δικεφάλου του Βορρά, όταν με εκείνη τη χορευτική προσποίηση…άδειασε τον Στρακόσα και βρέθηκε φάτσα με την αντίπαλη εστία για το 0-2, έκανε τους ξένους «κατασκόπους» στις εξέδρες να ανταλλάσσουν βλέμματα θαυμασμού.

Όπως μάλιστα σχολίασε χαρακτηριστικά απεσταλμένος ξένου κλαμπ που παρακολουθούσε live το ματς, «τέτοιες κινήσεις δεν διδάσκονται, τις έχεις, ή δεν τις έχεις μέσα σου».

Η υψηλή τεχνική κατάρτιση, η απόλυτη αίσθηση του χώρου και η ωριμότητα στο παιχνίδι του «Ντέλια», αυξάνουν το «fan club» των ομάδων που σκοπεύουν να συνεχίσουν την στενή παρακολούθησή του στα επόμενα ματς και με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Παρεμπιπτόντως, η Βόλφσμπουργκ διατηρεί τις κεραίες της σταθερά στραμμένες προς την Ελλάδα.

Οι «Λύκοι» έχουν ήδη χτίσει σχέση…εμπιστοσύνης με τον ΠΑΟΚ, αποκτώντας το καλοκαίρι του ’24 τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, που τα πάει περίφημα στη Bundesliga, ενώ παλαιότερα είχαν «ψωνίσει» ξανά από τη Θεσσαλονίκη τον Αντελίνο Βιερίνια ο οποίος έκανε απόσβεση της μεταγραφής στη γερμανική ομάδα.