Ισραήλ: Ξέσπασε διαμάχη μετά την ακύρωση του ντέρμπι του Τελ Αβίβ

Έντονη διαμάχη έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ μετά την ακύρωση του ντέρμπι του Τελ Αβίβ μεταξύ Μακάμπι και Χάποελ την Κυριακή το βράδυ, λόγω ταραχών και επεισοδίων μέσα και γύρω από το στάδιο όπου διεξαγόταν ο αγώνας της ισραηλινής Premier League.

Σήμερα (20/10), μιλώντας στο δημόσιο ραδιόφωνο Kan, εκπρόσωπος της ισραηλινής αστυνομίας εξήγησε ότι ο αγώνας μεταξύ Μακάμπι και Χάποελ «ήταν ένας ευαίσθητος αγώνας» που κινητοποίησε 500 αστυνομικούς.

«Οι οπαδοί άρχισαν να προκαλούν την αστυνομία έξω πριν μπουν στο στάδιο, όπου υπήρξε μια πραγματική και εξαιρετικά επικίνδυνη επίδειξη πυροτεχνημάτων. Υπήρξε ακόμη περισσότερη βία έξω, μετά την εκκένωση του σταδίου. Χάρη στην αστυνομική δράση, δεν υπήρξαν θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί» δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η ακύρωση του αγώνα στο Τελ Αβίβ και η εκκένωση περίπου 30.000 ανθρώπων από το στάδιο προκάλεσε αρκετές πολιτικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του ηγέτη της αντιπολίτευσης Γιαίρ Λαπίντ, ο οποίος είπε ότι το γεγονός προστέθηκε στην «ατελείωτη λίστα αποτυχιών του αποτυχημένου υπουργού (εθνικής Ασφάλειας) Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος δεν μπόρεσε να επιτρέψει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο Κράτος του Ισραήλ».

«Φαίνεται ότι η αστυνομία προετοιμαζόταν για πόλεμο, όχι για αθλητικό γεγονός» σχολίασε η Χάποελ Τελ Αβίβ στο X, προσθέτοντας:

«Όλοι έχουν δει τα σοκαριστικά βίντεο, παιδιά να ποδοπατούνται από άλογα, αστυνομικοί να χτυπούν αδιακρίτως οπαδούς. Η αστυνομία έχει πάρει τον έλεγχο της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας και καλούμε τους υπεύθυνους για το ισραηλινό ποδόσφαιρο να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να βάλουν τέλος σε αυτό, διαφορετικά δεν θα υπάρχει άλλο ποδόσφαιρο εδώ».

Από την πλευρά της, η Μακάμπι Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε στο X μόνο ότι ο αγώνας είχε ακυρωθεί.

«Νομίζω ότι η αστυνομία ενήργησε σωστά. Δεκάδες βόμβες καπνού πυροδοτήθηκαν, αστυνομικοί και πολίτες τραυματίστηκαν. Ήταν ένα πραγματικό πεδίο μάχης και η αντίδραση ήταν δικαιολογημένη» δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ αργότερα τη Δευτέρα.

Το περιστατικό αναφέρθηκε σε πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η ακύρωση του αγώνα έρχεται μετά την ανακοίνωση ότι στους οπαδούς της Μακάμπι θα απαγορευτεί να παρακολουθήσουν έναν αγώνα του Europa League εναντίον της Άστον Βίλα τον επόμενο μήνα στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επόμενη μέρα ότι «έκανε τα πάντα» για να διασφαλίσει ότι ο αγώνας που είχε προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί παρουσία «όλων των οπαδών».