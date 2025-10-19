Το φαινόμενο της Ελλάδας έκανε copy paste την iconic ντρίμπλα Ρονάλντο και Πελέ! (vids)

Μετά τον Πελέ και τον Ρονάλντο ήρθε ο... Ντέλιας: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε... επική ντρίπλα στον Στρακόσα και σκόραρε για το 2-0 του ΠΑΟΚ κόντρα την ΑΕΚ!

Κάποτε, όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου έλεγαν πως είναι τυχεροί που έζησαν την εποχή του Πελέ. Ένιωθαν ευλογημένοι που θεωρητικά απλα ΕΤΥΧΕ και είδαν live τον Βραζιλιάνο «Μάγο» να κάνει τα... μαγικά του στο γήπεδο.

Μετέπειτα όλοι υποκλίθηκαν στο επόμενο τεράστιο ταλέντο της Βραζιλίας και του έδωσαν το παρατσούκλι «Φαινόμενο». Ο Ρονάλντο ήταν κάτι το μοναδικό για όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου. Αυτά που έκανε στο γήπεδο δεν τα είχε δει ποτέ κανένας ξανά, μέχρι που... προδόθηκε από τα ίδια του τα πόδια.

Πλέον στην Ελλάδα μπορούμε να νιώθουμε την ίδια χαρά και ευλογία που βλέπουμε live έναν παίκτη σαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Απαράμιλλο ταλέντο, απίστευτο ποδοσφαιρικό IQ και λάτρης του Jogo Bonito.

Μέσα σε όλα, φαίνεται να έχει και... αγαπημένη αντίπαλο την ΑΕΚ. Ο «Ντέλιας» βλέπει την Ένωση και βρίσκει ένα νέο... τρικ. Όλοι θυμούνται το επικό γκολ του ΠΑΟΚ κόντρα στους «κιτρινόμαυρους» με την ανεπανάληπτη ασίστ του Κωνσταντέλια, ενώ είναι καθιστός στον αγωνιστικό χώρο.

Στο ντέρμπι των Δικεφάλων για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League, το... ελληνικό «Φαινόμενο» χάρισε στους Έλληνες φιλάθλους ακόμη μία μοναδική στιγμή σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους και όχι μόνο στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

Ο «Ντέλιας», σε μία φάση που θύμισε κάτι από Πελέ το 1970 και από Ρονάλντο Ναζάριο με την Ίντερ, έστειλε σε... άλλο γήπεδο τον Θωμά Στρακόσα, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το λάθος του Μουκουντί και σκόραρε σε κενή εστία για το 2-0 των Θεσσαλονικιών.

Δείτε εδώ την ντρίπλα του Πελέ:

Θυμηθείτε εδώ την ντρίπλα του Ρονάλντο:

Θαυμάστε εδώ το γκολ του «Ντέλια»: