Σλοτ: «Δώστε χρόνο στον Βιρτς για να προσαρμοστεί»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, δήλωσε ότι ο Φλόριαν Βιρτς είναι «άτυχος» που δεν έχει καταγράψει ακόμη γκολ ή ασίστ στην Premier League.

«Αν σε έχουν αποκτήσει για τόσα πολλά χρήματα, ο κόσμος κοιτάζει κυρίως τα γκολ και τις ασίστ, αλλά μπορώ να σας πω ότι θα μπορούσε να έχει έξι ή επτά ασίστ ήδη» δήλωσε ο Σλοτ στο «Sky Sports» ενόψει του σημερινού (18:30) ντέρμπι πρωταθλήματος με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ» και συνέχισε:

«Ήταν λίγο άτυχος με το τελείωμα όταν έχει δώσει ευκαιρίες στους συμπαίκτες του, αλλά, γενικά για έναν 22χρονο, είναι αρκετά φυσιολογικό να πρέπει να προσαρμοστείς όταν πας σε άλλη χώρα, πόσο μάλλον όταν πας στην Premier League».

Ο Ολλανδός τεχνικός έκανε επίσης έναν παραλληλισμό ανάμεσα στην κατάσταση του Βιρτς και τις δυσκολίες που πρωτοαντιμετώπισε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε στην Τσέλσι. Η θητεία του Βέλγου στην Τσέλσι ήταν... απογοητευτική, αλλά, μετά την ένταξή του στο δυναμικό της Μάντσεστερ Σίτι το 2015 έναντι 54 εκατομμυρίων λιρών, καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους μέσους στην ιστορία της Premier League.

«Ίσως τώρα υποτιμώ τον καλύτερο μέσο που έχει παίξει ποτέ στην Premier League, τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, ήταν 21 ή 22 ετών όταν πήγε στην Τσέλσι» τόνισε ο Ολλανδός προπονητής και συμπλήρωσε: «Δώστε του (σ.σ. στον Βιρτς) λίγο χρόνο, θα έλεγα. Σίγουρα θα του δώσω λίγο χρόνο και, στο μεταξύ, ήταν άτυχος».