Άρης: Με Μεντίλ, Γένσεν και Αλφαρέλα, αλλά χωρίς Ράτσιτς η αποστολή για Παναθηναϊκό

Ο Χαμζά Μεντίλ συμπεριλήφθη στην αποστολή του Άρη για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ούρος Ράτσιτς έμεινε εκτός.

Επίσης κανονικά βρίσκονται στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ οι Φρέντρικ Γένσεν και Αλφαρέλα για την αναμέτρηση απέναντι στους «Πράσινους».

Αντίθετα εκτός είναι οι Ούρος Ράτσιτς, Κάρλες Πέρεθ, Λόβρο Μάικιτς, Μιχάλης Βοριαζίδης, Κώστας Χαρούπας και Σαραφιανός Παπασαραφιανός.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Με την προπόνηση, που έγινε σήμερα το απόγευμα στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό (19/10), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Η αποστολή της ομάδας μας για το αυριανό παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης (19:30) αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Διούδης, Αθανασιάδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Πέδρο Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Γένσεν, Μόντσου, Νινγκ, Μισεουί, Ντούντου, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν, Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ούρος Ράτσιτς (προέρχεται από τραυματισμό), Κάρλες Πέρεθ, (τραυματίας), Λόβρο Μάικιτς, Μιχάλης Βοριαζίδης, Κώστας Χαρούπας και Σαραφιανός Παπασαραφιανός.