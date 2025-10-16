Ο Χάβι Γκράθια επέστρεψε στους πάγκους αναλαμβάνοντας την Γουότφορντ

O Iσπανός τεχνικός ετοιμάζεται για την δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Γουότφορντ, επιστρέφοντας σε πάγκο ομάδας μετά από δύο χρόνια.

Η Γουότφορντ δεν καταφέρνει, παρά τις μεγάλες επενδύσεις, να επιστρέψει στην Premier League και η διοίκηση προσέλαβε το καλοκαίρι τον Ιταλό, Πάολο Πεζολάνο, ο οποίος θεωρείται ειδικός στο να ανεβάζει κατηγορία την ομάδα που δουλεύει, αλλά κι αυτός είδε την πόρτα της εξόδου μετά από διαφωνία του με τη διοίκηση.

Ο 42χρονος κόουτς πήρε τη θέση του Τομ Κλέβερλι, ο οποίος απολύθηκε μετά την κατάταξη της ομάδας του Λονδίνου στην 14η θέση της περασμένης σεζόν στην Championship, αλλά απολύθηκε μετά από πέντε μόλις μήνες. Να σημειωθεί πως ο Ιταλός προπονητής έγινε ο 17ος προπονητής που κάθεται στην «ηλεκτρική» καρέκλα της Γουότφορντ την τελευταία δεκαετία και απολύεται.

Στη θέση του Πεζολάνο προσλήφθηκε ο Χάβι Γκράθια, ο οποίος ήταν στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Λονδίνου και τη σεζόν 2018-19. Ο 55χρονος Ισπανός τεχνικός είναι γνωστός στην Ελλάδα από τη θητεία του στους πάγκους του Ολυμπιακού Βόλου (2011) και της Κέρκυρας (2011-12).