Λοπετέγκι: «Γράψαμε ιστορία και μπήκαμε από τη μεγάλη πύλη, το όνειρο έγινε πραγματικότητα»

Ο Ισπανός προπονητής του Κατάρ, Χούλεν Λοπετέγκι, χαρακτήρισε την πρόκριση της ομάδας του στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 «πραγματικά ξεχωριστή», μετά τη χθεσινή νίκη (2-1) επί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία εξασφάλισε την πρώτη επιτυχημένη πρόκριση της χώρας από τα προκριματικά.

Το Κατάρ τερμάτισε πρώτο στον 1ο όμιλο στην τέταρτη φάση των προκριματικών της Ασίας, μπροστά από τα ΗΑΕ και το Ομάν.

«Γράψαμε ιστορία και μπήκαμε από τη μεγάλη πύλη. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα» δήλωσε ο Λοπετέγκι, ο οποίος οδήγησε τη Σεβίλλη στον τίτλο του Europa League το 2020.

«Έχω κατακτήσει πολλούς τίτλους, αλλά αυτή η εμπειρία με το Κατάρ είναι πραγματικά ξεχωριστή. Πρέπει να απολαύσουμε όσα έχουμε πετύχει. Τώρα θα γιορτάσουμε και θα ανακάμψουμε σωματικά. Περάσαμε μερικές δύσκολες μέρες πριν από αυτόν τον αγώνα» πρόσθεσε.

Το Κατάρ θα αγωνιστεί σε δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του στα τελικά του 2022 ως εθνική ομάδα διοργανώτριας χώρας, αφού δεν κατάφερε να προκριθεί στα προκριματικά σε 11 προηγούμενες προσπάθειες. Η Σαουδική Αραβία πήρε την άλλη εναπομείνασα θέση για τα ασιατικά προκριματικά, μπροστά από το Ιράκ στον Β΄ όμιλο στην Τζέντα.

Το... δίδυμο αυτό ενώνεται με την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, το Ιράν, το Ουζμπεκιστάν και την Ιορδανία, οι οποίες είχαν κλείσει τις θέσεις τους στην κλήρωση του Δεκεμβρίου για την τελική φάση κατά την προηγούμενη φάση των προκριματικών.

«Αυτό σημαίνει πολλά για εμάς» δήλωσε ο μέσος του Κατάρ, Αμπντουλαζίζ Χατέμ. «Είναι η πρώτη φορά που το Κατάρ προκρίνεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέσω των προκριματικών. Είναι μια ανταμοιβή για όλους μας» τόνισε.