Παναθηναϊκός: Η πρώτη ποδοσφαιρική εισήγηση του Μπαλντίνι για το σκάουτινγκ

Ο Φράνκο Μπαλντίνι έκανε την πρώτη του εισήγηση στον Παναθηναϊκό, η οποία έχει να κάνει με την αναδιοργάνωση στο σκάουτινγκ του συλλόγου.

Το «Τριφύλλι» ενέταξε στο στελεχιακό δυναμικό του τον Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος θα έχει σημαίνοντα ρόλο όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά ζητήματα του συλλόγου. Όλη του η εμπειρία άλλωστε είναι σε πόστα ποδοσφαιρικού CEO, με τις αρμοδιότητές του να αφορούν αυτό ακριβώς το κομμάτι.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του SDNA, η πρώτη εισήγηση του Ιταλού είχε να κάνει με το τμήμα σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού, στο οποίο θεωρεί ότι απαιτείται ριζική αναδιάρθρωση. Ο Μπαλντίνι έκρινε πως το τμήμα αυτό είναι υποστελεχωμένο και δεν λειτουργεί με σύγχρονη μεθοδολογία.

Στόχος του είναι να υπάρχει μια πολύ πιο στενή σύνδεση ανάμεσα στην Ακαδημία και την πρώτη ομάδα, αλλά και ένα τμήμα που θα μπορεί να παράγει από μόνο του data για παίκτες που θα εντοπίζει και θα παρακολουθεί το ίδιο και να μην περιορίζεται απλώς σε εκθέσεις για αυτούς που προτείνονται από μάνατζερ ή τελειώνουν τα συμβόλαιά τους.

Κόντρα στην παραφιλολογία που επικρατεί λοιπόν και εμπλέκει τον Μπαλντίνι με διάφορα άλλα μη ποδοσφαιρικά ζητήματα, η πραγματικότητα είναι πως ο Ιταλός έχει σηκώσει ήδη μανίκια για να συμβάλει στην πιο σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία του «Τριφυλλιού» στο κομμάτι της οργάνωσης.