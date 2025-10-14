Άρης: Ατομικό για Μεντίλ και Ράτσιτς - Θεραπεία ο Πέρεθ

Οι Χαμζά Μεντίλ και Ούρος Ράτσιτς στην προπόνηση της Τρίτης (14/10) συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Κάρλες Πέρεθ έκανε θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του Άρη.

Το πρόγραμμα της Τρίτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρό χώρο και ολοκληρώθηκε με ασκήσεις διατήρησης μπάλας.

Σε ό,τι αφορά τους Χαμζά Μεντίλ, Ούρος Ράτσιτς και Κάρλες Πέρεθ, οι τρεις ποδοσφαιριστές ακολούθησαν και σήμερα τα προγράμματά τους (οι δύο πρώτοι έκαναν ατομικό, ενώ ο Ισπανός μεσοεπιθετικός θεραπεία και ατομικό).

Αύριο, Τετάρτη οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν και πάλι το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό (19/10, 19:30).