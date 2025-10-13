Τα έβαλε... με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ράσφορντ για την ασταθή καριέρα του

Ο Μάρκους Ράσφορντ βρίσκει τον καλό του εαυτό στην Μπαρτσελόνα και δεν δίστασε να ρίξει ευθύνες τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Άγγλος διεθνής σχολίασε πως για τα σκαμπανεβάσματα της καριέρας του, έχει ευθύνη η αγγλική ομάδα.

Οι δηλώσεις του ήρθαν μετά τα λεγόμενα του Τούχελ πως είναι ασυνεπής ώστε να κληθεί στην Εθνική της χώρας του.

«Σίγουρα η συνέπεια είναι πολύ σημαντική. Όμως νιώθω ότι για πάρα πολύ καιρό ήμουν σε ένα πολύ ασταθές περιβάλλον, οπότε ήταν δύσκολο να είμαι συνεπής. Συμφωνώ απόλυτα πάντως, θέλω να προσθέσω σταθερότητα στο παιχνίδι μου και προσπαθώ να το κάνω. Πάντα θέλω να είμαι ο καλύτερος, αλλά συχνά δεν είναι δυνατό.

Ο κόσμος μιλά για σταθερότητα, αλλά για να είσαι σταθερός στο παιχνίδι σου, χρειάζεσαι σταθερές μεταβλητές στη ζωή και την προπόνησή σου. Έχω βιώσει πολλές αλλαγές στην καριέρα μου αλλά κοιτάζω μπροστά και θέλω να είμαι ο καλύτερος που μπορώ, όσο πιο συχνά γίνεται».