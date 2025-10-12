Η ΑΕΚ πρέπει να απαντήσει με σχέδιο και ρεαλισμό

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου βλέπει την πολεμική που δέχεται η ΑΕΚ και ξέρει καλά ποιος είναι ο τρόπος να απαντήσει.

Δεν μπορεί να πει κανείς, ότι περνά αδιάφορα και βαρετά η περίοδος της διακοπής του πρωταθλήματος. Όταν η σύμπραξη του αίσχους δεν τρώγεται για την Εθνική ομάδα – αλήθεια τι άρθρα «μαχαιριές» ήταν αυτά για τον Γιοβάνοβιτς από επιφανή πρόσωπα του κόκκινου μηχανισμού; - μπορεί να συσπειρώνεται σε αυτό που τον ενώνει: δηλαδή την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ και τον Ηλιόπουλο πιο συγκεκριμένα, γιατί εκεί φαίνεται πως μπορεί να στραβώσει το πράγμα.

Είναι γεγονός που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, πως η ΑΕΚ είναι κάτι εκτός σχεδίου με την πορεία που πραγματοποιεί από το ξεκίνημα της σεζόν. Αντίπαλοι, φίλοι, αλλά και οι «φίλοι» που περιμένουν στην γωνία, περίμεναν πως ήδη θα είχε έρθει η φαγωμάρα και το στραβοπάτημα. Ιδανικά με ευρωπαϊκό αποκλεισμό, με κάποιο στραβοπάτημα σε παιχνίδια με «μικρούς» όπως συνέβη πέρυσι σε Αγρίνιο και Σέρρες (και πέτυχαν εν πολλοίς φέτος στην Λάρισα), κάτι που να αρχίσει η γκρίνια.

Η στάση της ΑΕΚ

Δεν βγήκαν αυτά, πηγαίνουν δια της πλαγίας. Τώρα στράφηκαν στον Ηλιόπουλο για πρόκληση… βίας στο Περιστέρι. Είδα πως τρώγονται και για τον Καλοσκάμη επειδή ήταν οργισμένος κατά την αντικατάσταση του στο ματς με την Κηφισιά. Μικρά πραγματάκια, που ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αλλά συντηρούν έναν εκνευρισμό. Είναι αλήθεια, πως η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει ψυχραιμία, να μην παρασυρθεί σε πανηγύρι των ζουρλών και να συνεχίσει με τον δρόμο που εκείνη χάραξε και την οδηγεί σε επιτυχία. Με σχέδιο και ρεαλισμό.

Τα έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν. Δεν ξέρω που θα βγει αυτή η χρονιά, αλλά βλέπω πως ο νέος ιδιοκτήτης προχωρά με βάση τα δικά του γνωρίσματα πλέον στην ομάδα. Και πλέον η όποια επιτυχία/αποτυχία, θα είναι δική του. Και το ίδιο πράγμα συμβαίνει αγωνιστικά. Κόντρα σε μια διαφορετική οπτική του Αλμέιδα, ο Νίκολιτς επανάφερε την ΑΕΚ σε συνθήκες ρεαλισμού. Δεν έψαχνε να είναι ωραίος στο… μάτι, αλλά να κερδίσει την ουσία.

Η επιστροφή του ρεαλισμού

Δεν είναι τυχαίο, πως όταν η ΑΕΚ ξεστράτισε από τα κεκτημένα της και την λογική που δημιουργήθηκε, κινδύνεψε και είχε απώλειες. Δέχτηκε ένα «φτηνό» γκολ στην Λάρισα και δεν εκμεταλλεύθηκε το καλό της διάστημα, πήγε με αφέλεια στην Σλοβενία και ξόδεψε χωρίς ουσία το προβάδισμα της, έκανε δύσκολη την ζωή της και απαίτησε περίσσευμα προσωπικότητας για να αποδράσει από την έδρα της Κηφισιάς (ομάδας που θα κάνει ζημιές βέβαια, με τον τρόπο που αγωνίζεται σε ανοιχτά γήπεδα).

Η ΑΕΚ πρέπει να αντιμετωπίσει ξανά με ρεαλισμό την συνέχεια και ίσως είναι καλύτερο που έρχονται και μαζεμένα σημαντικά παιχνίδια, που από χέρι σου δημιουργούν μεγαλύτερη συγκέντρωση. Η ΑΕΚ πρέπει να βρει ξανά τρόπο να γίνει συμπαγής, μια κόμπακτ ομάδα που δεν την νικάς εύκολα. Πρώτιστα, να βρει τον τρόπο, την φρεσκάδα, τις επιλογές για να κυριαρχήσει στην μεσαία γραμμή σε όλα τα επόμενα ματς που έρχονται.

Ζουν στο συννεφάκι

Για την ΑΕΚ είναι μια θετική συγκυρία, όταν την ώρα που εκείνη δείχνει να προχωρά σεμνά και ταπεινά, μαθαίνοντας από τα παιχνίδια, οι αντίπαλοι της ζουν στο συννεφάκι τους. Ο ΠΑΟΚ που θα έρθει πρώτος στα Φιλαδέλφεια, είναι μια ομάδα με πολλά ζητήματα στην άμυνα, αδυναμίες στο σκοράρισμα και περιμένει σχεδόν τα πάντα από τον αφιονισμένο Κωνσταντέλια. Είναι φανερό πως υπάρχουν πολλά εσωτερικά θέματα και είναι θέμα χρόνου να σκάσουν.

Κατά την κρίση μου, ήταν καλό πως ο ΠΑΟΚ έφυγε από την αφόρητη πίεση με τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό. Εκεί έβγαλε αίσθημα αυτοσυντήρησης, εκμεταλλεύθηκε την στιγμή του και το γλίστρημα του Ορτέγκα. Μην πάτε μακριά. Εδώ πέρυσι ο Ολυμπιακός πήρε νίκη με τον Τσικίνιο στα χασομέρια στα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύθηκε τις στιγμές της και αντί να πάει εκείνη πρώτη στην βαθμολογία, βρέθηκε στο -5 και την συνέχεια την ξέρετε.

Για τον Ολυμπιακό είναι τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη. Εντυπωσιακό πως κανείς δεν βλέπει πρόβλημα, στο γεγονός πως σώθηκε στις καθυστερήσεις στην Λεωφόρο, πως έχασε με ανατροπή στην Τούμπα και μένουν κουβέντες για την εμφάνιση στο Λονδίνο που έχασε σβηστά με 2-0. Αλλά αν δεις και τα ματς από το ξεκίνημα της σεζόν, μόνο με τον Πανσερραϊκό των δέκα παικτών ήρθε άνετη νίκη και έδειξε πως πάει καλά.

Περί μεταγραφικής ενίσχυσης

Αρα, το κρίσιμο για την ΑΕΚ είναι να βρει ξανά τον δικό της χαρακτήρα. Να πάει στα μεγάλα ματς με επίγνωση των δυσκολιών και να βρει τρόπους να υπερβεί τις αδυναμίες που έχει σε έμψυχο δυναμικό ή και όσα προκύψουν από τον αποδεκατισμό από κάρτες και τραυματισμούς. Αυτό είναι κρίσιμο για να μπορέσει να συνεχίσει με επιτυχίες και να παραμείνει κοντά στους στόχους της, μέχρι και να έρθει το… ιππικό του Γενάρη.

Γιατί αυτόν τον Ιανουάριο η ΑΕΚ δεν θα είναι θεατής στις μεταγραφές. Ξέρω πως παραμένει στο κόλπο για Τετέι και Παντελίδη, θέλει πακέτο και τους δύο, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι. Για τον χειμώνα, οι βασικές ανάγκες είναι άλλες: δεξί μπακ, στόπερ, ακραίος για την δεξιά πλευρά, ενδεχομένως κάποια άλλη ανάγκη που θα έχει εντοπίσει ο προπονητής και ο σχεδιασμός κατά την διάρκεια των μηνών που μεσολαβούν.