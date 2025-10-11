Παναθηναϊκός: Η ζωή του Ζαρουρί στην Αθήνα – Οι πρώτες εντυπώσεις του σε ένα βίντεο

Ο Ανάς Ζαρουρί μίλησε για τους πρώτους του μήνες στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό.

Εδώ και λίγους μήνες ο Ανάς Ζαρουρί έχει μετακομίσει στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και σε ένα βίντεο περιγράφει πως βιώνει την ελληνική του περιπέτεια.

Ο 24χρονος Μαροκινός εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τους «πράσινους» με τη μορφή δανεισμού από τη Λανς. Ήδη έχει καταφέρει να δείξει την αξία του, με αποκορύφωμα τη μαγική του εμφάνιση στη Βέρνη όταν και πέτυχε χατ-τρικ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League με αντίπαλο την Γιουνγκ Μπόις.

Για εκείνο το απίστευτο παιχνίδι, τα όσα έχει ζήσει τους πρώτους μήνες στην Αθήνα, το μπάσκετ που παίζει στον ελεύθερο χρόνο του και άλλα, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε και την οποία δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Youtube.