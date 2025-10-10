Άνετες νίκες για Γαλλία και Γερμανία - Ματσάρα με οκτώ γκολ στην Ισλανδία

Οι «τρικολόρ» επιβλήθηκαν με 3-0 του Αζερμπαϊτζάν, ενώ τα «πάντσερ» διέλυσαν το Λουξεμβούργο με 4-0. Το ματς της αγωνιστικής, έγινε στην Ισλανδία, με την Ουκρανία να παίρνει τη νίκη με 3-5!

Μία νίκη μακριά απ' την πρόκρισή τους στα τελικά του Μουντιάλ 2026 είναι πλέον η Γαλλία και η Ελβετία μετά τις νίκες τους επί του Αζερμπαϊτζάν (3-0 εντός) και της Σουηδία (2-0 εκτός) αντίστοιχα, καθώς έκαναν το «3Χ3» στον 4ο και 2ο όμιλο αντίστοιχα κι έχουν πάρει ήδη αποστάσεις... ασφαλείας απ' τους διώκτες τους.

Τα γκολ των Μπαπέ, Ραμπιό και Τοβέν (στην επιστροφή του στους «τρικολόρ» μετά από 4 χρόνια) έκαναν τη... διαφορά για τους «μπλε», ενώ για τους Ελβετούς «καθάρισαν» οι Τζάκα (65' πέναλτι) και Μανζαμπί (90'+4').

Καταπληκτικό ήταν το παιχνίδι στο Ρέικιαβικ, όπου η Ουκρανία προηγήθηκε με 3-1 στο ημίχρονο επί των Ισλανδών (βασικός ο Ίνγκι Ίνγκασον του Παναθηναϊκού), όμως οι «Βίκινγκς» αντέδρασαν και ισοφάρισαν σε 3-3 με δύο γκολ του Γκούντμουντσον.

Οι Ουκρανοί του Σεργκέι Ρεμπρόφ (προπονητή με τον οποίο είχε επαφές προ εβδομάδων ο Παναθηναϊκός) έφτασαν εντέλει σ' ενα πολύτιμο διπλό που τους ανέβασε στη δεύτερη θέση και στη ζώνη των play off με τα τέρματα των Καλιούζνι (85') και Οτσρέτσκο (89').

H Γερμανία, λύγισε με άνεση το Λουξεμβούργο, καθώς ο Ράουμ άνοιξε το σκορ για τα «πάντσερ» στο 12’ και ο Κίμιχ διπλασίασε τα τέρματά τους στο 21’ με πέναλτι, για το οποίο αποβλήθηκε ο Κάρλσον. Γκνάμπρι (48’) και Κίμιχ (50’) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα από νωρίς στο δεύτερο μέρος.

Aναλυτικά τα αποτελέσματα της αποψινής βραδιάς:

Καζακστάν - Λιχτενστάιν 4-0

Βέλγιο - Βόρεια Μακεδονία 0-0

Βόρεια Ιρλανδία - Σλοβακία 2-0

Γαλλία - Αζερμπαϊτζάν 3-0

Γερμανία - Λουξεμβούργο 4-0

Ισλανδία - Ουκρανία 3-5

Κόσοβο - Σλοβενία 0-0

Σουηδία - Ελβετία 0-2