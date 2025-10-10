ΠΑΟΚ: 7 γκολ… αλά ελληνικά, 10 διαφορετικοί σκόρερ - Χωρίς υπογραφή από την άμυνα

Ο ΠΑΟΚ μετρά 17 τέρματα στους πρώτους 13 αγώνες της σεζόν, με 10 διαφορετικούς σκόρερ - Ποιο είναι το στοιχείο όμως που διαφοροποιεί τη φετινή προσπάθεια...

Ο Λουτσέσκου έχει δείξει κατ’ επανάληψη πως δεν επιζητά τον «κλασικό» φορ γύρω από τον οποίο θα περιστρέφεται όλο το παιχνίδι, αλλά έναν επιθετικό που θα υπηρετεί το σύνολο, θα πιέζει, θα κινείται και θα δημιουργεί για τους υπόλοιπους. Η συζήτηση για τον φορ εντός και... εκτός του ΠΑΟΚ έχει ανοίξει για τα καλά και το βέβαιο είναι πως θα τεθεί στην κορυφή της ατζέντας (και) τον Ιανουάριο.

Επί του παρόντος όμως, ποια είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής;

Σε 13 παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ έχει δει δέκα διαφορετικούς ποδοσφαιριστές να βρίσκουν δίχτυα. Με μέσο όρο περίπου 1,3 γκολ ανά αγώνα, οι ασπρόμαυροι δείχνουν ακόμη να ψάχνουν τη σταθερότητα στην τελική προσπάθεια. Η αναποτελεσματικότητα παραμένει το κύριο «παράπονο» του τεχνικού τιμ, ωστόσο, οι αριθμοί μιλούν για «πολυφωνία».

Πρωταγωνιστές είναι οι Έλληνες μεσοεπιθετικοί. Ο Δημήτρης Πέλκας, αν και τραυματίας, παραμένει πρώτος σκόρερ (μαζί με τον Τσάλοβ) με τρία γκολ σε μόλις 210 λεπτά συμμετοχής. Ακολουθεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με δύο τέρματα, όσα έχει και ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος δείχνει να προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο στη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου, τόσο στο σκοράρισμα όσο και στο γενικότερο mentality της ομάδας.

«Απούσα» η άμυνα από τη λίστα των σκόρερ

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τη φετινή επιθετική εικόνα του ΠΑΟΚ, είναι η πλήρης απουσία των αμυντικών από τον πίνακα των σκόρερ. Ο Ράχμαν Μπάμπα, που πέρσι είχε φτάσει τα οκτώ γκολ, φέτος δεν έχει ακόμη «γράψει» συμμετοχή στον πίνακα, ενώ και ο Γιάννης Μιχαηλίδης δεν έχει βρει δίχτυα, σε αντίθεση με την περσινή χρονιά όπου είχε σημειώσει τρία τέρματα.

Η αμυντική γραμμή, που άλλοτε προσέφερε κρίσιμες λύσεις στα μεγάλα παιχνίδια, δείχνει να έχει χάσει αυτό το στοιχείο του απρόβλεπτου. Ενδεικτικά παραδείγματα, το γκολ του Σάστρε πρόπερσι απέναντι στην ΑΕΚ ή οι κεφαλιές του Κεντζιόρα, ο οποίος έχει να σκοράρει πάνω από ενάμιση χρόνο...

