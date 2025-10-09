Σισέ: «Δεν ανέχομαι τις κατηγορίες του Ρούνεϊ, αν θέλαμε να στήσουμε αγώνα θα χάναμε με 4-0»

«Καρφιά» από τον Τζιμπρίλ Σισέ κατά του Γουέιν Ρούνεϊ, αφού ο δεύτερος τον κατηγόρησε όπως και όλη την ΚΠΡ για στήσιμο του αγώνα με τη Σίτι που έκρινε το πρωτάθλημα του 2012.

Το πρωτάθλημα της σεζόν 2011-12 με τον Σέρχιο Αγκουέρο να βάζει το γκολ-τίτλου στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 3-2 επί της ΚΠΡ στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, δεν μπορεί να ξεχαστεί, ειδικά για όσους ήταν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και πως να ξεχαστεί αφού οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχασαν τον τίτλο μέσα από τα χέρια τους.

Ένας από αυτούς είναι ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος έμμεσα κατηγόρησε την ΚΠΡ. Μάλιστα αναφέρθηκε και στον Τζιμπρίλ Σισέ, που μετά το τέλος του αγώνα ήταν λίγο παραπάνω χαρούμενος και πανηγύρισε με τον συμπατριώτη και κολλητό του, Σαμίρ Νασρί.

«Ήταν περίεργο. Η Σίτι έβαλε το δεύτερο γκολ και η ΚΠΡ απλά τής πέταξε ξανά την μπάλα μετά τη σέντρα. Ο Σισέ πανηγύριζε με τους παίκτες της μετά. Δεν μου κάθεται καλά», είπε ο Ρούνεϊ.

Ο Σισέ δεν το άφησε έτσι και απάντησε άμεσα, ρίχνοντας «καρφιά» κατά του Ρούνεϊ σε συνέντευξη του στο FourFourTwo.

«Απλώς πανηγύρισα με τον Νασρί, τον φίλο μου εδώ και 15 χρόνια. Δεν με ένοιαζε η Μάντσεστερ Σίτι, απλώς ήμουν χαρούμενος για εκείνον, επειδή κατέκτησε το πρωτάθλημα, και για εμάς, επειδή εξασφαλίσαμε την παραμονή. Δεν θα ανεχτώ άλλο αυτές τις κατηγορίες. Αν θέλαμε να χάσουμε, θα τους αφήναμε να μας νικήσουν με 4-0 ή 5-0, αλλά δεν το κάναμε. Γιατί να το αφήσουμε να κριθεί στο τελευταίο λεπτό; Παλέψαμε σκληρά. Δεν ήταν δικό μας λάθος που η Γιουνάιτεντ έχανε βαθμούς όλη τη σεζόν».

Η στιγμή που ο Σισέ πανηγυρίζει το πρωτάθλημα της Σίτι