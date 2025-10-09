Ανδρέας Τετέι: Το scouting report μας οδηγεί στην επόμενη ομάδα του (Vids & Stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει τα χαρακτηριστικά του Ανδρέα Τετέι και σε ποια ομάδα θα ταίριαζε καλύτερα.

Η μεταγραφή του δείχνει να πλησιάζει, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να γνωρίσουμε καλύτερα τον Ανδρέα Τετέι. Στο σημερινό μας κείμενο, όχι απλά θα δούμε το scouting report του, αλλά θα δούμε και ποια θα ήταν η καλύτερη επιλογή για την καριέρα του, όπως και σε ποια ομάδα θα ταίριαζε καλύτερα.

Αθλητικότητα

Εξαιρετικά δυνατό παιδί, φαίνεται και από το σώμα του. 1.88 ύψος, στα 24 του χρόνια, την φετινή σεζόν παίζει με απίστευτη αυτοπεποίθηση και προκαλεί τρόμο. Βάζει σωστά το σώμα του για να προστατέψει την μπάλα και τον χώρο του, δυνατά πόδια και ισορροπία που του επιτρέπουν να μην σπρώχνεται.

Στον αέρα είναι εξαιρετικός, μπαίνει σε μονομαχίες και βγαίνει νικητής σε μεγάλο volume και ποσοστό. Καταφέρνει να κερδίσει προσωπικά κεντρικούς αμυντικούς ιδιαίτερα σκληρούς. Γράφει 11,64 μονομαχίες στο επιθετικό κομμάτι και κερδίζει το 45,9%. Στον αέρα σημειώνει 6,44 μονομαχίες και κερδίζει το 44,7%. Τα νούμερά του είναι τρομερά, δείχνουν την αθλητικότητά του.

Ταχύς, γρήγορα πρώτα βήματα και εξαιρετική τελική, agility που ζηλεύουν αρκετά πιο μικρόσωμοι ποδοσφαιριστές. Που τον βοηθάνε όλα αυτά;

Επιθετικό transition

Το καλύτερό του στοιχείο με διαφορά, είναι αυτό. Στο “ανοιχτό γήπεδο” μπορεί να φέρει στην επιφάνεια όλα τα στοιχεία της αθλητικότητας που διαθέτει. Ικανός και να ξεκινά transitions με καλά κοντρόλ της μπάλας κοντά στα πόδια του, όσο και να τελειώνει τις φάσεις με εκτέλεση η δημιουργία.

Η ταχύτητά του σε συνδυασμό με την δύναμή του, αναγκάζουν σε πίσω βήματα τους αντίπαλους και συχνά - πυκνά σε ήττα αν πάνε να του αποσπάσουν την μπάλα. Το μείγμα είναι εκρηκτικό στο παιδί, δεν είναι υπερβολή να πούμε πως στο Ελληνικό πρωτάθλημα είναι μέσα στους τρείς καλύτερους σε αυτή την φάση του παιχνιδιού.

Link up play

Οι ομάδες που αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είναι φυσικό έπαιζαν στην κόντρα. Τόσο ο Παναιτωλικός όσο και η Κηφισιά, διατηρούσαν μικρό ποσοστό κατοχής μπάλας. Στόχευσή τους ήταν οι αντεπιθέσεις, τρόπος παιχνιδιού που ταιριάζει στον Τετέι.

Αν και εφόσον πάρει μεταγραφή σε μια από τις “μεγάλες” Ελληνικές ομάδες, θα έχει να αντιμετωπίσει κάτι διαφορετικό που δεν κάνει συχνά τώρα. Στα νούμερά του φαίνεται ξεκάθαρα πως παίζει με λίγες επαφές, σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής σε άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Τακτικά θα πρέπει να μάθει πράγματα.

Αφού είδαμε σε γενικές γραμμές τα θετικά και λιγότερο θετικά στοιχεία του Ανδρέα Τετέι, πάμε να δούμε πόσο καλό fit είναι για τις μεγάλες Ελληνικές ομάδες.

Ολυμπιακός

Στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, θα δυσκολευόταν αρκετά να βρει χρόνο συμμετοχής. Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ θα είχαν τον πρώτο λόγο. Τακτικά, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αντιμετωπίζει μόνιμα άμυνες στο low block και ο Μεντιλίμπαρ τον φορ του τον χρησιμοποιεί σε πρώτο χρόνο έξβ από την περιοχή και περιφερειακά του Τσικίνιο, πριν επιτεθεί στο “κουτί” στην συνέχεια. Σίγουρα λοιπόν, ο Τετέι θα έπρεπε να κάνει πράγματα διαφορετικά από αυτά που έχει μάθει.

Παναθηναϊκός

Στον Παναθηναϊκό, ο Κόντης προσπαθεί να εισάγει positional play και passing game. Σκεπτόμενο ποδόσφαιρο με πολύ τακτική και αρκετές κινήσεις σε ζώνες. Τα transitions θα είναι λίγα, σίγουρα δεν θα ήταν τέλειο fit από την πρώτη στιγμή.

Θα έβρισκε όμως χρόνο συμμετοχής καθώς το συμβόλαιο του Γερεμέγιεφ τελειώνει τον Δεκέμβρη και σε περίπτωση που ο Τετέι υπέγραφε στον Παναθηναϊκό θα ήταν και δεδομένη η αποχώρηση του Σουηδού. Φυσικά, ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια να αφήνει εκτός κάδρου τέτοιους ποδοσφαιριστές, Έλληνες.

ΠΑΟΚ

Ότι ισχύει για τον Παναθηναϊκό, ισχύει και στον ΠΑΟΚ. Ομάδα που παίζει πολύ με την μπάλα στα πόδια, σε συνθήκες δηλαδή που ο Τετέι δεν έχει δοκιμαστεί. Χώρος σίγουρα υπάρχει στο ρόστερ, όμως θα πρέπει να υπάρξει και υπομονή. Δεν είναι τέλειο fit για καμία πλευρά, όμως δεν μπορεί ούτε ο ΠΑΟΚ να μείνει αδιάφορος στην περίπτωσή του.

ΑΕΚ

Ο Νίκολιτς ετοιμάζει μια ποδοσφαιρική πρόταση βασισμένη στα transitions. Στον άξονα του γηπέδου, ο μόνος με ταχύτητα είναι ο Ζίνι. Γιόβιτς και Ζοάο Μάριο θα ήταν εξαιρετικοί παρτενέρ του λίγο πιο χαμηλά.

Κουτέσα, Ελίασον στις πλευρές, Γιόβιτς πίσω από τον Τετέι στο ανοιχτό γήπεδο, ο Ανδρέας θα βρει ένα πολύ γνώριμο περιβάλλον με γρήγορο ποδόσφαιρο στον χώρο που του ταιριάζει καλύτερα. Επίσης, ο Γιόβιτς όταν παίζει φορ έρχεται χαμηλά, ο Πιερό έχει άλλα χαρακτηριστικά. Κολλάει απόλυτα! Εσύ, σε ποιά ομάδα πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα ο Τετέι;

Ολόκληρο το video της ανάλυσης εδώ: