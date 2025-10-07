Άρης: Ατομικό για Πέρεθ και Αλφαρέλα - Θεραπεία για Ράτσιτς και Μεντίλ

Οι Κάρλες Πέρεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα ακολούθησαν στη διπλή προπόνηση της Τρίτης (7/10) ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ συνέχισαν τη θεραπεία τους.

Πρωί και απόγευμα προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.

Το πρωί της Τρίτης το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδια σε μικρό χώρο (υψηλής έντασης) και τακτική, ενώ το απόγευμα ασκήσεις ενδυνάμωσης και τακτική.

Οι Κάρλες Πέρεθ και Μιγκέλ Αλφαρέλα έκαναν ατομικό, ενώ οι Ούρος Ράτσιτς και Χαμζά Μεντίλ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Από τις προπονήσεις των επόμενων ημερών θα απουσιάσουν οι διεθνείς Ολιμπίου Μορουτσάν και Λίντσεϊ Ρόουζ, οι οποίοι κλήθηκαν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Ρουμανίας και του Μαυρίκιου αντίστοιχα, καθώς και ο Κώστας Χαρούπας, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική Νέων (U19).

Αύριο, Τετάρτη οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο».