Συναγερμός στη Γαλλία με Μπαπέ: Αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το Ρεάλ-Βιγιαρεάλ

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Εθνική Γαλλίας, αφού ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο από την αναμέτρηση της Ρεάλ με την Βιγιαρεάλ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 υπέρ των Μαδριλένων, ωστόσο λίγο πριν την λήξη του αγώνα, αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις στον αστράγαλο.

Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών της Ρεάλ, κάνει λόγο για διάστρεμμα, ωστόσο ο Μπαπέ θα εξεταστεί και από το ιατρικό τιμ της Γαλλία, κατά την ενσωμάτωσή του στην αποστολή των «τρικολόρ» την Δευτέρα.

Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Αζερμπαϊτζάν στις 10 Οκτωβρίου και την Ισλανδία στις 13 του ίδιου μήνα για τα προκριματικά του Mundial, με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ να περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 26χρονου στράικερ.