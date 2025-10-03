Ντέιτζ στο SDNA: «Αξέχαστη βραδιά και ιστορική νίκη με Παναθηναϊκό – Το πιστεύαμε ακόμη και όταν δεχθηκαμε γκολ»

Ο αρχηγός της Γκόου Αχέντ, Ματς Ντέιτζ μίλησε στο SDNA για τη μεγαλύτερη βραδιά της ευρωπαϊκής ιστορίας της ολλανδικής ομάδας με τη νίκη 2-1 επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ. «Ήταν σωστό το πλάνο μας, ίσως έπρεπε να βγούμε νωρίτερα πιο μπροστά».

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς πέτυχε μια ιστορική νίκη με 2-1 επί του Παναθηναϊκού, την πρώτη της στην ευρωπαϊκή της ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό πως οι «πράσινοι» είχαν 33 τελικές έναντι μόλις έξι των Ολλανδών ενώ μέχρι το 75΄ βρίσκονταν μπροστά στο σκορ. Παρόλα αυτά κατάφεραν να μην πάρουν τίποτα από την αναμέτρηση.

Ο αρχηγός της ομάδας, Ματς Ντέιτζ, εμφανώς συγκινημένος μίλησε στο SDNA για τη σημασία αυτής της επιτυχίας για την Γκόου Αχέντ, ενώ χαρακτήρισε σπουδαία ομάδα τον Παναθηναϊκό.

«Από την αρχή πίστευα πως μπορούσαμε να πάρουμε κάτι θετικό από το παιχνίδι. Πιστεύω πως το πλάνο που είχαμε καταστρώσει ήταν σωστό και παρότι δεχθήκαμε γκολ από τον Παναθηναϊκό δεν επηρεαστήκαμε.



Αντίθετα, ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στο ματς και ρισκάραμε περισσότερο παίζοντας έξυπνα αφού βρήκαμε χώρους. Ίσως αν είχαμε βγει νωρίτερα πιο μπροστά να σημειώναμε περισσότερα γκολ. Δύο φορές ανεβήκαμε και πήραμε αυτό που θέλαμε», τόνισε αρχικά ο 28χρονος μπακ, ενώ στη συνέχεια έκανε αναφορά στις επεμβάσεις του Για Ντε Μπούσερ».



«Ο Παναθηναϊκός μας πίεσε στο πρώτο ημίχρονο και δεχθήκαμε πολλές ευκαιρίες, όμως ο Γιαν Ντε Μπούσερ με τις αποκρούσεις του μας κράτησε στο παιχνίδι. Μολονότι η ελληνική ομάδα είχε πολλές τελικές δεν επηρεαστήκαμε και δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε σε θετικό αποτέλεσμα. Όσο περνούσε η ώρα το πιστέψαμε και το αποδείξαμε με τα γκολ που πετύχαμε».



Ο Ντέιτζ παράλληλα έκανε λόγο για αξέστη βραδιά και ιστορική νίκη της ομάδας του.



«Όλοι είμαστε περήφανοι, είναι μια ιστορική νίκη και μάλιστα εκτός έδρας απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που σκοράραμε, αλλά και το γεγονός πως στη συνέχεια αμυνθήκαμε σωστά και δεν επιτρέψαμε στον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσε. Ο Παναθηναϊκός είναι σπουδαία ομάδα. Για εμάς είναι είναι μια αξέχαστη βραδιά. Γράψαμε ιστορία, πλέον στοχεύουμε ακόμη πιο ψηλά».