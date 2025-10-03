Με Γιόβιτς-Ζίβκοβιτς οι κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, «εκτός» Ράτσιτς και Μλαντένοβιτς

Με τους Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς οι κλήσεις της Εθνικής Σερβίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με τους Φίλιπ Μλαντένοβιτς και Ούρος Ράτσιτς να μένουν «εκτός».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σέρβων, συμπεριέλαβε στις κλήσεις τόσο τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ όσο και τον σέντερ φορ της ΑΕΚ για τα δύο παιχνίδια του Οκτωβρίου.

Οι Σέρβοι θα υποδεχθούν στις 11 του μηνός την Αλβανία σε ένα «μισητό» ντέρμπι, ενώ θα αγωνιστούν στην Ανδόρα τρεις ημέρες αργότερα (14/10).

«Εκτός» κλήσεων έμειναν τόσο ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς του Παναθηναϊκού, όσο και ο χαφ του Άρη, Ούρος Ράτσιτς.