Με Γιόβιτς-Ζίβκοβιτς οι κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, «εκτός» Ράτσιτς και Μλαντένοβιτς

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σέρβων, συμπεριέλαβε στις κλήσεις τόσο τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ όσο και τον σέντερ φορ της ΑΕΚ για τα δύο παιχνίδια του Οκτωβρίου.
Οι Σέρβοι θα υποδεχθούν στις 11 του μηνός την Αλβανία σε ένα «μισητό» ντέρμπι, ενώ θα αγωνιστούν στην Ανδόρα τρεις ημέρες αργότερα (14/10).
«Εκτός» κλήσεων έμειναν τόσο ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς του Παναθηναϊκού, όσο και ο χαφ του Άρη, Ούρος Ράτσιτς.
📋🇷🇸 | Селектор репрезентације Србије Драган Стојковић објавио је списак играча на које рачуна за утакмице у квалификацијама за #FIFAWorldCup 2026. године против Албаније и Андоре.— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) October 3, 2025
🇷🇸🆚🇦🇱 | 11. октобар, Лесковац
🇦🇩🆚🇷🇸 | 14. октобар, Енкамп#SRBALB #ANDSRB pic.twitter.com/zD4nDnsJ5o