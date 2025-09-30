Άρης: Ενοχλήσεις ο Ράτσιτς, επέστρεψαν Καντεβέρε και Γένσεν

Ο Ούρος Ράτσιτς αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι στην προπόνηση του Άρη, ενώ οι Τίνο Καντεβέρε και Φρέντρικ Γένσεν μπήκαν στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη.

Η προπόνηση της Τρίτης, που ήταν πρωινή και έγινε στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης, συνεχίστηκε παιχνίδια σε μικρό χώρο (υψηλής έντασης) και ολοκληρώθηκε με ασκήσεις ενδυνάμωσης.

Ο Τίνο Καντεβέρε συμμετείχε στο πρόγραμμα, ο Φρέντρικ Γένσεν ακολούθησε μέρος του προγράμματος, ο Μιγκέλ Αλφαρέλα έκανε ατομικό, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

Ο Ούρος Ράτσιτς αποχώρησε από τη σημερινή προπόνηση με ενοχλήσεις στο πόδι (αύριο θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του).

Αύριο, Τετάρτη η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, που θα γίνει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης (04/10, 18:00), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.