«Αδιαπέραστος τοίχος ο Μουκουντί – Κέρδισε το 100% των μονομαχιών κόντρα στον Βόλο»

Στο παιχνίδι με τον Βόλο, ο Αρόλντ Μουκουντί ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στις μονομαχίες με αντιπάλους.

Ο Αρόλντ Μουκουντί βρίσκεται στο πιο ώριμο στάδιο της καριέρας του και φέτος στην ΑΕΚ είναι ηγέτης στην άμυνα. Το καλοκαίρι, ο Καμερουνέζος στόπερ έφτασε κοντά στην έξοδο από την Ένωση, μετά από το περσινό καταστροφικό φινάλε της σεζόν. Ωστόσο, με τις αλλαγές που έγιναν στην ομάδα και την έλευση του Μάρκο Νίκολιτς, όχι μόνο έμεινε, αλλά αποτελεί σημείο αναφοράς στην αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ.

Στο παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή, ο Μουκουντί ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στις μονομαχίες με αντιπάλους, έχοντας κερδίσει το 100% αυτών. Το στατιστικό αυτό μάλιστα έγινε θέμα στο Καμερούν, με τον Τύπο της χώρας του να χαρακτηρίζει τον 27χρονο αμυντικό ως «αδιαπέραστο τοίχο», ενώ αναρωτιούνται αν είναι η ώρα να επιστρέψει στην εθνική ομάδα.

Στις προηγούμενες κλήσεις του Καμερούν, είχε γίνει ένα απίστευτο μπάχαλο με την κλήση του Μουκουντί, που εστάλη, ανακλήθηκε και μετά ξανακλήθηκε, με τον παίκτη να την αρνείται τελικά.