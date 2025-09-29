Λουκίνας: Ο «πιστολέρο» της Νίκης Βόλου γράφει ιστορία με 150 γκολ καριέρας!

Ο «σεσημασμένος σκόρερ» Γιάννης Λουκίνας συνεχίζει να... «πυροβολεί» έχοντας προλάβει σε μόλις τρία παιχνίδια με τη Νίκη Βόλου να καταγράψει τρία γκολ και μία ασίστ φτάνοντας τα 150 τέρματα στην καριέρα του!

Ο πολύπειρος στράικερ εδώ και περίπου δύο μήνες συνεχίζει την καριέρα του στην ομάδα της Μαγνησίας συμβάλλοντας τα μέγιστα στο εντυπωσιακό ξεκίνημα στη Super League 2 με τρεις νίκες νίκες σε ισάριθμα ματς!



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην παίκτης της Athens Kallithea έχει φτάσει τα 150 γκολ καριέρας. Αναλυτικά έχει σημειώσει 6 στη Super League, 128 τέρματα στη Super League 2 και 1 στη Γ΄ Εθνική. Παράλληλα έχει σκοράρει 15 γκολ στο Κύπελλο Ελλάδας.



Είναι χαρακτηριστικό πως από την σεζόν 2011/12 ο Λουκίνας σκοράρει σε 15 συνεχόμενες σεζόν μίνιμουμ ένα γκολ!