Ο πολύπειρος στράικερ εδώ και περίπου δύο μήνες συνεχίζει την καριέρα του στην ομάδα της Μαγνησίας συμβάλλοντας τα μέγιστα στο εντυπωσιακό ξεκίνημα στη Super League 2 με τρεις νίκες νίκες σε ισάριθμα ματς!
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρώην παίκτης της Athens Kallithea έχει φτάσει τα 150 γκολ καριέρας. Αναλυτικά έχει σημειώσει 6 στη Super League, 128 τέρματα στη Super League 2 και 1 στη Γ΄ Εθνική. Παράλληλα έχει σκοράρει 15 γκολ στο Κύπελλο Ελλάδας.
Είναι χαρακτηριστικό πως από την σεζόν 2011/12 ο Λουκίνας σκοράρει σε 15 συνεχόμενες σεζόν μίνιμουμ ένα γκολ!
Χρόνος ανάγνωσης 1’
Λουκίνας: Ο «πιστολέρο» της Νίκης Βόλου γράφει ιστορία με 150 γκολ καριέρας!
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
Ο πολύπειρος στράικερ εδώ και περίπου δύο μήνες συνεχίζει την καριέρα του στην ομάδα της Μαγνησίας συμβάλλοντας τα μέγιστα στο εντυπωσιακό ξεκίνημα στη Super League 2 με τρεις νίκες νίκες σε ισάριθμα ματς!
Λουκίνας: Ο «πιστολέρο» της Νίκης Βόλου γράφει ιστορία με 150 γκολ καριέρας!