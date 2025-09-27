Γκρίλις: «Στην Έβερτον ξαναβρήκα την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο»

Ο Τζακ Γκρίλις παραδέχτηκε ότι η Έβερτον του έχει χαρίσει ξανά τη χαρά του παιχνιδιού, μετά από μία δύσκολη χρονιά στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, που πήγε δανεικός στο «Γκούντισον Παρκ» το καλοκαίρι, άνοιξε την καρδιά του σε μια ειλικρινή συνέντευξη με τον πρώην προπονητή του, Τιμ Σέργουγουντ.

Οι δηλώσεις του Γκρίλις

«Λένε για μένα, "του αρέσει να βγαίνει έξω, να διασκεδάζει" και ισχύει. Μου αρέσει να περνάω καλά, αλλά πρέπει να ξέρεις πότε είναι η σωστή στιγμή. Θα είμαι ειλικρινής. Κάποιες φορές δεν διάλεξα τις κατάλληλες στιγμές. Στη Σίτι, για παράδειγμα, δεν βοήθησα τον εαυτό μου, αλλά δεν ήταν όλα μόνο γι’ αυτό.

Δεν το λέω με αλαζονεία, αλλά προτιμώ όταν οι προπονητές μου λένε "Εσύ είσαι ο ποδοσφαιριστής, κάνε το παιχνίδι σου". Αυτό μου λέει ο Μόγιες: "Όταν πάρεις την μπάλα, παίξε όπως νιώθεις". Προφανώς υπάρχουν καθήκοντα χωρίς την μπάλα και στα στημένα, αλλά με αφήνει να εκφραστώ.

Θα ήθελα να κερδίσω ένα τρόπαιο με την Έβερτον και να την οδηγήσω στην Ευρώπη. Νομίζω ότι θα είναι απίστευτο για τον σύλλογο και κάτι που οι οπαδοί αξίζουν.

Μου έλεγαν, "τι πας να κάνεις στην Έβερτον;;" Κι εγώ τους απαντούσα, "Τι εννοείς; Είναι ένας τεράστιος σύλλογος". Είμαι στα καλύτερά μου όταν νιώθω ότι με αγαπούν. Είμαι ευάλωτος εκτός γηπέδου και ήθελα απλά να πάω κάπου για να ξαναβρώ την αγάπη, να ξυπνάω με χαμόγελο και να θέλω να παίξω ποδόσφαιρο».