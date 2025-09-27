Ένα λάθος της Αταλάντα και μια αποβολή προς το τέλος του αγώνα έδωσαν τη δυνατότητα στην Γιουβέντους να αποφύγει την ήττα στο Τορίνο (1-1).

Η ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ είχε την ευκαιρία με νίκη να προσπεράσει στη βαθμολογία την Νάπολι με αγώνα περισσότερο και να ελπίζει να χάσει βαθμούς την Κυριακή (28/09) με την Μίλαν, όμως δεν τα κατάφερε κόντρα στην Αταλάντα στο Τορίνο (1-1). Οι Bianconeri απέφυγαν τουλάχιστον την ήττα από την La Dea και έπειτα από 5 αγωνιστικές βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Serie A.

Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 2’ με κεφαλιά του Καλούλου έπειτα από σέντρα από αριστερά, πίεσαν στα πρώτα 20 λεπτά στο μισό γήπεδο την Αταλάντα, η οποία όμως ισορρόπησε στη συνέχεια και στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους άνοιξε το σκορ έπειτα από λάθος του Άντζιτς και όμορφη ενέργεια και αριστερό σουτ του Σουλεμάνα έπειτα από πάσα του Αναχόρ (0-1).

Στο ξεκίνημα της επανάληψης (52’) ο Κρστοβιτς της Αταλάντα βρέθηκε φάτσα με το γκολ αλλά τελείωσε τη φάση σαν να μην είναι ποδοσφαιριστής και στο 78’ η Γιουβέντους ισοφάρισε όταν ο Κοσουνού έκανε γκάφα στην προσπάθειά του να διώξει και ο Καμπάλ, που μόλις είχε περάσει στο ματς, πλάσαρε από κοντά. Το 1-1 έμεινε μέχρι το φινάλε αφού η Γιούβε παρότι από το 80’ έπαιζε με παίκτη περισσότερο [αποβολή Ντε Ρουν] δεν το εκμεταλλεύτηκε.