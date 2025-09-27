Ράτσιτς: «Οι νίκες έχουν βελτιώσει το κλίμα στα αποδυτήρια - Βρίσκω τα πατήματά μου»

Για το σημερινό (27/9, 20:30) παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Πανσερραϊκό μίλησε ο Ούρος Ράτσιτς, τονίζοντας πως οι πρόσφατες νίκες βελτίωσαν το κλίμα στα «κιτρινόμαυρα» αποδυτήρια, ενώ υπογράμμισε ότι νιώθει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αγωνιστικές απαιτήσεις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για την αγωνιστική εξέλιξη του Άρη: «Όταν ήρθα στην ομάδα, η κατάσταση δεν ήταν ιδανική. Εννοώ ότι τότε υπήρχαν πολλοί καινούργιοι παίκτες στην ομάδα, 15, 16, τουλάχιστον. Όταν μια ομάδα έχει τόσους καινούργιους ποδοσφαιριστές, είναι πολύ δύσκολη η συνεννόηση, διότι δεν γνωρίζεις κανέναν και δεν σε γνωρίζει κανείς. Αυτή τη στιγμή, όμως, έχουν αρχίσει να φαίνονται πράγματα, που μπορεί να κάνει η ομάδα. Παιχνίδι με παιχνίδι, προπόνηση με προπόνηση, βελτιωνόμαστε κι αρχίζουμε να δείχνουμε πράγματα στο γήπεδο. Δουλεύοντας πολύ και πετυχαίνοντας καλά αποτελέσματα, είμαι σίγουρος ότι θα βελτιωθούμε κι άλλο».

Για τον βαθμό ετοιμότητας που πιστεύει ότι βρίσκεται ο Άρης: «Όταν ήρθα στον Άρη, η ομάδα ήδη δούλευε. Υπήρχε από τότε ένας βαθμός ετοιμότητας. Αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά στη φυσική κατάσταση, η ομάδα είναι αρκετά καλά, αν και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Θα βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο, πάντως, μέσα από τα παιχνίδια».

Για τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες: «Σίγουρα έχουν φτιάξει καλύτερο το κλίμα στα αποδυτήρια! Γνωρίζουμε ότι όλοι οι παίκτες κι όλες οι ομάδες, αυτό που χρειάζονται είναι νίκες. Οι νίκες δίνουν μεγάλη αυτοπεποίθηση κι έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε».

Για το παιχνίδι κόντρα στον Πανσερραϊκό: «Κατ’ αρχάς, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι παίζουμε στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Πρέπει να πω ότι από την πρώτη μέρα που ήρθα στον Άρη, είχα πολλά θετικά μηνύματα για τον κόσμο της ομάδας, πόσο τη βοηθάει και πόσο τη στηρίζει. Αυτό το βλέπω κάθε φορά, που αντιμετωπίζουμε αντίπαλο στην έδρα μας. Όσο για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, για να πάρουμε τη νίκη, πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί και πολύ συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας».

Για την τακτική που πρέπει να ακολουθήσει ο Άρης: «Αυτό που πρέπει να κάνουμε τακτικά, θα το συζητήσουμε με τον προπονητή μας. Γενικώς, όμως, εμείς πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας. Αυτό πρέπει να δούμε κι όχι τι θα κάνει ο αντίπαλος μέσα στο γήπεδο. Εμείς πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας».

Για το αν έχει βρει τα πατήματά του: «Εγώ ήρθα στον Άρη για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό! Είμαι ήδη καλά και βρίσκω τα πατήματά μου στην ομάδα. Ήρθα για να κάνω μεγάλα πράγματα στον Άρη και θέλω να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο με την ομάδα».