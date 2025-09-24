Πανσερραϊκός: «Λιοντάρι» ο Καρέλης

Τη φανέλα του Πανσερραϊκού θα φοράει τη νέα σεζόν ο Νίκος Καρέλης, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για τα "λιοντάρια".

Δύναμη και ποιότητα στην επίθεσή του πρόσθεσε ο Πανσερραϊκός, με την απόκτηση του Νίκου Καρέλη. Ο 33χρονος επιθετικός άφησε την Ινδία και τη Μουμπάι για να ενισχύσει την ομάδα από τις Σέρρες.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή Νίκο Καρέλη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

O Έλληνας “Hulk” είναι γεννημένος στις 24/02/1992 στο Ηράκλειο, έχει ύψος 1.73, αγωνίζεται ως επιθετικός και μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα της Μουμπάι στην Ινδία, έχοντας τη χρονιά που ολοκληρώθηκε 21 συμμετοχές, 11 γκολ και 3 ασίστ.

Ο Νίκος Καρέλης έχει ένα πλούσιο βιογραφικό έχοντας αγωνιστεί σε Εργοτέλη, Αμκαρ, Παναθηναϊκό, Γκενκ, ΠΑΟΚ, Μπρέντφορντ, Ντεν Χάαγκ και Παναιτωλικό, μετρώντας συνολικά 385 συμμετοχές, 114 γκολ και 32 ασίστ σε κορυφαίο επίπεδο.

Είναι από πολύ μικρός διεθνής με όλα τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα και μετράει μάλιστα 19 συμμετοχές και 3 γκολ με την Εθνική ομάδα.

Νίκο καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών.