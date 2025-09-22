Συναγερμός στην Μπαρτσελόνα με Φερμίν Λόπες

Ο νεαρός χαφ των Καταλανών αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση με την Χετάφε, προκαλώντας ανησυχία στους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα.

Ο Φερμίν Λόπες αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, έπεσε στο έδαφος, έπιασε τη βουβωνική χώρα του και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει την σοβαρότητα του τραυματισμού του νεαρού ποδοσφαιριστή, αναφέροντας ότι η κατάστασή του ήταν ανησυχητική.

Ο Φερμίν Λόπες, αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις την Δευτέρα, για να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του, με την Μπαρτσελόνα να μετράει ήδη σημαντικές απουσίες, με τους Γιαμάλ, Γκάβι και Μπαλντέ να έχουν τεθεί νοκ άουτ.