Οι Νέοι του Ολυμπιακού διέλυσαν με 4-0 την αντίστοιχη ομάδα της Πάφου στην «πρεμιέρα» της League Phase του UEFA Youth League στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη και ξεκίνησαν ιδανικά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Πριν καλά καλά συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός είχε καλή στιγμή από πλάγια θέση με τον Φίλη να σουτάρει άουτ. Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν από νωρίς, έχοντας την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 8' η κεφαλιά του Θεοδωρίδη πέρασε πάνω από την εστία της Πάφου. Η ομάδα από την Κύπρο σημείωσε στο 20΄ την μοναδική καλή της ευκαιρία στο πρώτο μέρος, με το πλασέ του Μοράις από πλεονεκτική θέση να φεύγει λίγο έξω.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας απείλησαν ξανά στο 22' με την κεφαλιά του Αγγελάκη μετά από κόρνερ να περνά άουτ. Οκτώ λεπτά αργότερα η ομάδα του Γιώργου Σίμου άνοιξε το σκορ στο ματς με ωραίο πλασέ στην κίνηση από τον Κότσαλο, μετά από όμορφη συνεργασία των Νέων του Ολυμπιακού. Στο 45' και λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο μέρος, οι ερυθρόλευκοι βρήκαν και δεύτερο τέρμα με τον Χάμζα να σκοράρει με ωραίο αριστερό πλασέ για το 2-0.

Οι Νέοι του Ολυμπιακού μπήκαν με σπασμένα τα... φρένα και στο δεύτερο μέρος και μόλις δύο λεπτά μετά την επανέναρξη, σημείωσαν και τρίτο τέρμα μετά από ωραία συνεργασία και κοντινή κεφαλιά του Έρικ Χάμζα για το 3-0! Οι Πειραιώτες ήταν κυριαρχικοί στο παιχνίδι και δημιουργούσαν συνεχώς ευκαιρίες για γκολ. Στο 53' ο Τζακαλής από πλάγια θέση σημάδεψε το αριστερό δοκάρι της Πάφου, ενώ ένα λεπτό μετά η κεφαλιά του Καρκατσάλη πέρασε λίγο άουτ. Ο Τζαμαλής έχασε μοναδική ευκαιρία από πλάγια θέση για να σκοράρει προ κενής εστίας, αλλά αστόχησε στο 56'. Ένα λεπτό αργότερα ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι με τον Λιατσικούρα να ευστοχεί για το 4-0!

Ο δραστήριος Τζαμαλής μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της Πάφου, έστειλε για δεύτερη φορά τη μπάλα στο δοκάρι και στην συνέχεια δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα στο 76ο λεπτό του αγώνα. Ο Κολοκοτρώνης εκτέλεσε το φάουλ στο 83', αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του Πέτρου. Μέχρι το τελικό σφύριγμα της λήξης το σκηνικό δεν άλλαξε και οι Νέοι του Ολυμπιακού πήραν μία εύκολη, αλλά σημαντική νίκη (4-0) στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Youth League κόντρα στην Πάφο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης (69′ Φράγκος), Χάμζα (59′ Κολοκοτρώνης), Λιατσικούρας (81′ Λάνα), Φίλης, Κότσαλος (59′ Βασιλακόπουλος), Αγγελάκης (46′ Τζαμαλής).

ΠΑΦΟΣ: Πέτρου, Χριστοφόρου (63′ Προδρόμου), Ιωάννου (78′ Χαραλαμπίδης), Σκάφι, Ιγνατιάδης, Σιδερένιος, Μιχαήλ, Στεφάνου (84′ Αριστοδήμου), Άλβες, Μοράες (63′ Χατζημήτσης), Μαυρουδής (78′ Καρυπίδης).