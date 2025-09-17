Χάνει τον αγώνα με Νιούκαστλ ο Γιαμάλ - Αγώνας δρόμου για Παρί

Η Μπαρτσελόνα θα μπει στη League Phase του Champions League με ένα σημαντικό πρόβλημα, αφού ο Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα απέναντι στη Νιούκαστλ.

Ο 18χρονος διεθνής Ισπανός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ηβική περιοχή, τραυματισμός που τον κράτησε εκτός και από την αναμέτρηση της La Liga με τη Βαλένθια την Κυριακή.

Έτσι, δεν θα βρεθεί στη Βόρεια Αγγλία για το παιχνίδι της Τετάρτης (17/9), με το ιατρικό τιμ να ακολουθεί προσεκτική διαχείριση ώστε να αποφευχθεί υποτροπή.

Το πρόγραμμα της Μπαρτσελόνα βοηθά, καθώς ακολουθούν πιο βατά ματς πρωταθλήματος με Οβιέδο και Χετάφε, εκεί όπου ο Γιαμάλ θα επιχειρήσει να πάρει λεπτά συμμετοχής.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να επιστρέψει σταδιακά στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Σοσιεδάδ, ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της League Phase απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν την 1η Οκτωβρίου.