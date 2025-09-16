To πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2

Η σχετική ανακοίνωση της Λίγκας:
«Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της 2ης αγωνιστικής ημέρας του Α’ και B’ Ομίλου του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις ημερομηνίες, ώρες και γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων.
Α’ΟΜΙΛΟΣ
|ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
|ΚΑBAΛΑ
|ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
|ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
|ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ
|ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
|ΑSTERAS AKTOR B’
|NEΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
|Π.Α.Ο.Κ. Β’
|ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25
|17:00
B’ ΟΜΙΛΟΣ
|MAΡΚΟ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
|ΧΑΝΙΑ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25
|17:00
|ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ
|ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|ATHENS KALLITHEA FC
|ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25
|17:00
|ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ
|ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ
|ΑΙΓΑΛΕΩ
|ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25
|17:00
|ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γήπεδα των αγώνων ΜΑΡΚΟ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ & ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ θα ορισθούν με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας».