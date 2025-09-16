MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

To πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2

Ποδόσφαιρο
0
Η διοργανώτρια αρχή της Super League 2 ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί το προσεχές σαββατοκύριακο (20-21/9).

Η σχετική ανακοίνωση της Λίγκας:

«Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της 2ης αγωνιστικής ημέρας του Α’ και B’ Ομίλου του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις ημερομηνίες, ώρες και γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων.

Α’ΟΜΙΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑBAΛΑ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ  20/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ  ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ  ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ  20/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑSTERAS AKTOR B’ NEΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Π.Α.Ο.Κ. Β’ ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ  20/09/25 17:00

B’ ΟΜΙΛΟΣ

  MAΡΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΣΑΒΒΑΤΟ  20/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΑ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ  20/09/25 17:00
ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ATHENS KALLITHEA FC ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00
ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00
  ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γήπεδα των αγώνων ΜΑΡΚΟ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ & ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ θα ορισθούν με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας».

To πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2