To πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2

Η διοργανώτρια αρχή της Super League 2 ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί το προσεχές σαββατοκύριακο (20-21/9).

Η σχετική ανακοίνωση της Λίγκας:

«Σας κοινοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της 2ης αγωνιστικής ημέρας του Α’ και B’ Ομίλου του Πρωταθλήματος Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις ημερομηνίες, ώρες και γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων.

Α’ΟΜΙΛΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑBAΛΑ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25 17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25 17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑSTERAS AKTOR B’ NEΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00 ΓΗΠΕΔΟ Μ.Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Π.Α.Ο.Κ. Β’ ΑΝΑΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25 17:00

B’ ΟΜΙΛΟΣ

MAΡΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25 17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09/25 17:00 ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ATHENS KALLITHEA FC ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00 ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09/25 17:00 ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα γήπεδα των αγώνων ΜΑΡΚΟ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ & ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β΄ θα ορισθούν με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας».