Έβγαλε… μέταλλο η ΑΕΛ και πήρε το «Χ» στην Τρίπολη με γκολ στο 93΄

Μπορεί ο Αστέρας Τρίπολης να προηγήθηκε 2-0 (Καλτσάς 20΄- Μπαρτόλο 43΄) ωστόσο η ΑΕΛ έδειξε χαρακτήρα και με αντεπίθεση διαρκείας στο β΄ημίχρονο και εύστοχο πέναλτι του Πασά στο 93΄ έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας (2-2) απ΄το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Απόλυτα αναγνωριστικό το πρώτο 15λεπτο, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τα πατήματά τους.

Η πρώτη καλή στιγμή καταγράφηκε στο 16΄για την ΑΕΛ, όταν μετά από ασίστ του Σαγκάλ ο Τούπτα έφυγε στην κόντρα επίθεση και με σουτ από καλή θέση έστειλε την μπάλα άουτ.

Προβάδισμα (1-0) με τον Καλτσά

Η ομάδα της Αρκαδίας άνοιξε το σκορ στο 20΄. Ο Μακέντα έφυγε στην αντεπίθεση, έκανε την σέντρα και ο Καλτσάς με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή βρήκε δίχτυα (1-0).

Στο 22΄και σε φάση που δεν «μύριζε» γκολ η ΑΕΛ λίγο έλειψε να φτάσει στην ισοφάριση, όταν έπειτα από αδύναμο πλασέ του Ατανάσοφ η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι έπειτα από λάθος του κίπερ (Παπαδόπουλος) των γηπεδούχων.

Στο 37΄ο διαιτητής έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Σαγκάλ για φάουλ στον Μεντιέτα, ωστόσο κατόπιν τσεκαρίσματος της φάσης στο VAR πήρε πίσω την αποβολή και τιμώρησε με κίτρινη κάρτα τον παίκτη της ΑΕΛ.

Νέο λάθος και 2-0

Ο Αστέρας…πλήγωσε για δεύτερη φορά στο ανοιχτό γήπεδο τους Θεσσαλούς στο 43΄. Ο Τσάκλα έκανε το λάθος, ο Μεντιέτα έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Μπαρτόλο κι αυτός απέναντι από τον Μελίσσα πλάσαρε εύστοχα (2-0).

Στο 45΄νέο λάθος των φιλοξενούμενων ο Μπαρτόλο έφυγε στην κόντρα, αλλά λίγο πριν βρεθεί σε θέση τετ α τετ με τον Μελίσσα έχασε την ισορροπία του κι έπεσε στο χορτάρι!

Χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση κύλησε το πρώτο 15λεπτο στο β΄ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να κάνουν διαχείριση, να…πατούν στο υπέρ τους 2-0 και να μην παίρνουν ρίσκα.

Ένα σουτ του Γκαράτε στο 64΄από πλευράς φιλοξενούμενων έδιωξε ο Παπαδόπουλος.

Απέκτησε...σφυγμό η ΑΕΛ (2-1)

Οι «βυσσινί»…επέστρεψαν στο παιχνίδι στο 69΄με ένα πανέμορφο γκολ το οποίο προήλθε από προσπάθεια των δύο αλλαγών του Πετράκη.

Ο Γκαράτε έκανε υποδειγματική σέντρα με εξωτερικά φάλτσα και ο Πασάς με ωραία κεφαλιά – ψαράκι μείωσε το σκορ (2-1).

Στο 75΄ο Αστέρας λίγο έλειψε να κάνει το 3-1 με πλασέ του Μακέντα από θέση βολής που κατέληξε λίγο άουτ στην τελευταία αξιόλογη φάση στο ματς.

Πέναλτι στο 92΄ και 2-2

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του η ΑΕΛ κέρδισε πέναλτι όταν έπειτα από κεφαλιά του Κοβάσεβιτς η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Άλχο. Ο Πασάς ανέλαβε την εκτέλεση, βρήκε δίχτυα και...κλείδωσε το ματς στο 2-2.

Φοβερή ευκαιρία για το 2-3!

Στο 97΄οι φιλοξενούμενοι έχασαν μοναδική ευκαιρία να...κλέψουν τη νίκη με τον Πασά να αστοχεί από πλεονεκτική θέση στην τελευταία φάση του αγώνα.

Οι «βυσσινί» πάλεψαν το ματς, ακόμα και μετά το 2-0 δεν το έβαλαν κάτω, είχαν καλή κυκλοφορία της μπάλας και ορθόδοξη ανάπτυξη στο μεσοεπιθετικό κομμάτι και δικαιώθηκαν στο φινάλε.

Κακός ο Αστέρας στο β΄ημίχρονο επαναπαύτηκε στο υπέρ του 2-0, δεν πήρε ρίσκα, έδωσε χώρο στην ΑΕΛ και το πλήρωσε ακριβά στο τέλος.

Ο διαιτητής Κόκκινος (Χαλκιδικής) έδειξε κίτρινη κάρτα στους Σαγκάλ, Καστάνιο, Ατανάσοφ, Μουνιόθ, Σουρλή.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Καστάνο, Σιλά, Άλχο, Γκονζάλες, Μουνιόθ (83΄Γιαμπλόνσκι), Μπαρτόλο (76΄Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (76΄Κετού), Μεντιέτα, Μακέντα.



ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Κοβάσεβιτς, Παντελάκης, Τσάκλα, Πέρες (81΄Σουρλής), Ατανάσοφ, Σαγκάλ (80΄Χατζηστραβός), Τούπτα (81΄Οβούσα), Γιούσης (58΄Γκαράτε), Μούργος (67΄Πασάς).