Τα Facts & Figures του ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Το... background του ΟΦΗ - ΠΑΟΚ αλλά και ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία από την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στην Αθήνα απέναντι στον ΟΦΗ (14/9 21:30).

Ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στο ουδέτερο «Απ. Νικολαϊδης» απέναντι στους Κρητικούς, βάζοντας στο κλίμα τους φίλους των «ασπρόμαυρων» με ενδιαφέροντα στατιστικά του αγώνα.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στον ΟΦΗ στο “Απόστολος Νικολαΐδης”. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Κρητικούς.

Στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον ΟΦΗ υπάρχουν πέντε νίκες για τον Δικέφαλο, τρεις ισοπαλίες και δύο νίκες των Κρητικών. Ο ΠΑΟΚ, μετά από δύο ματς χωρίς νίκη στο Ηράκλειο – το 2022-23 υπήρξε ισοπαλία 1-1 και το 2023-24 ηττήθηκε με 1-0 – πέρσι επικράτησε με 5-0.