Τα Facts & Figures του ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Ο Δικέφαλος δοκιμάζεται στο ουδέτερο «Απ. Νικολαϊδης» απέναντι στους Κρητικούς, βάζοντας στο κλίμα τους φίλους των «ασπρόμαυρων» με ενδιαφέροντα στατιστικά του αγώνα.
Αναλυτικά τα όσα αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στον ΟΦΗ στο “Απόστολος Νικολαΐδης”. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Κρητικούς.
Στις δέκα τελευταίες αναμετρήσεις με γηπεδούχο τον ΟΦΗ υπάρχουν πέντε νίκες για τον Δικέφαλο, τρεις ισοπαλίες και δύο νίκες των Κρητικών. Ο ΠΑΟΚ, μετά από δύο ματς χωρίς νίκη στο Ηράκλειο – το 2022-23 υπήρξε ισοπαλία 1-1 και το 2023-24 ηττήθηκε με 1-0 – πέρσι επικράτησε με 5-0.
- Ανάμεσα στις δύο τελευταίες νίκες του ΟΦΗ μεσολάβησαν πέντε αγώνες, αλλά σχεδόν εννέα χρόνια, αφού από τις 4 Φεβρουαρίου 2015 χρειάστηκε να φτάσουμε στις 3 Σεπτεμβρίου 2023 για τη δεύτερη. Το 2015 επικράτησε με 3-1 του ΠΑΟΚ στην Κρήτη με προπονητή το Νίκο Αναστόπουλο, ενώ στον πάγκο του Δικεφάλου ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης. Τα γκολ για τους Κρητικούς είχαν σημειώσει οι Λαμπρόπουλος, Κουτσιανικούλης, ενώ για τον ΠΑΟΚ είχε μειώσει σε 2-1 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
- Η τελευταία φορά που ο ΟΦΗ σημείωσε δύο διαδοχικές νίκες επί του ΠΑΟΚ ήταν πριν από περίπου είκοσι χρόνια, όταν το 2005-06 (2-1), το 206-07 (1-0) και το 2007-08 (2-0) είχε τρεις διαδοχικές. Από τότε, σε 14 παιχνίδια ο Δικέφαλος μετρά μόλις δύο ήττες. Έχει οκτώ νίκες σε 14 επισκέψεις στην Κρήτη για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος και στις έξι από αυτές δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ.
- Η πρώτη φορά που είχαν συναντηθεί οι δύο ομάδες στην ιστορία τους ήταν τη σεζόν 1968-69, όταν έκανε το ντεμπούτο του στην Α’ Εθνική ο ΟΦΗ. Τότε η πρώτη αναμέτρηση έγινε στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί 4-1 (33′, 36′ Κούδας, 44’Ασλανίδης, 89′ Λάζος – 60′ Καρακυριάκος). Στο Ηράκλειο το παιχνίδι τελείωσε ισόπαλο 1-1 (75′ Παπουτσακης- 89′ Μήτρακας).
- Συνολικά στην έδρα του ΟΦΗ έχουν διεξαχθεί 48 αναμετρήσεις και ο ΠΑΟΚ έχει 11 νίκες, η ομάδα της Κρήτης 23, ενώ υπάρχουν και 14 ισοπαλίες.
- Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις νίκες με 2-0, ενώ το δημοφιλέστερο σκορ στις αναμετρήσεις τους είναι το 2-1 υπέρ του ΟΦΗ με οκτώ εμφανίσεις. Συνολικά ο ΠΑΟΚ έχει πέντε διαφορετικά σκορ νίκης με το 1-0, το 3-1 και το 3-0 να έχουν εμφανιστεί από δύο φορές, ενώ υπάρχου και νίκες με 3-2 και 5-0.