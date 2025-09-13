«Κόλλησε» στο 0-0 με την Κηφισιά η Κ19 του Παναθηναϊκού

Η Κ19 του Παναθηναϊκού έμεινε στο 0-0 με την Κηφισιά, σπαταλώντας σωρεία ευκαιριών κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι «πράσινοι» φιλοξενήθηκαν από την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική της Super League K19 και είχαν στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα τον έλεγχο, δίχως όμως να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα.

Το πρώτο μέρος ήταν γενικά πιο ισορροπημένο, με το «Τριφύλλι» να απειλεί στο 19', όταν η μπαλιά του Τρίκατζη δεν έφτασε στον ολομόναχο Σώκο. Στο 38' ο Παναθηναϊκός είχε μια ακόμα καλή ευκαιρία, όμως το 0-0 διατηρήθηκε.

Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι ήταν σαφώς ανώτεροι και έχασαν σωρεία ευκαιριών με Ιωάννου, Σώκο και Χαντζάρα, ενώ η Κηφισιά έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Τρούμπα στο 59'.

Στο 90' ο Παναθηναϊκός «άγγιξε» τη νίκη, αλλά το εξαιρετικό σουτ του Ζέκα σταμάτησε στο δοκάρι, ενώ η κεφαλιά του Καλοσκάμη στην τελευταία φάση του αγώνα πέρασε λίγο άουτ.

Κηφισιά Κ19: Τρούμπας, Ζυγούρας, Μαρίτσας, Φαϊτάκης, Τζώρτζος, Παπαδόπουλος, Ζαχαριάδης, Πανούτσος, Σπάχι, Σέψας, Τουρκοχωρίτης.

Παναθηναϊκός Κ19: Μπονόβας, Σκαρλατίδης, Λάβδας, Καλοσκάμης, Δημακόπουλος (83' Χαντζάρας), Μαρκεζίνης, Μπαζούκης (62΄ Ανδριώτης), Μπόκος, Ιωάννου (70' Ζέκα), Τρίκατζης (83' Αργυρόπουλος), Σώκος (70' Νεμπής).