Κούτσιας: «Πιστεύω πως κάποια στιγμή θα ξαναπαίξω στον ΠΑΟΚ»

Ο Γιώργος Κούτσιας σε δηλώσεις του στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ, αναφέρθηκε στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ, αλλά και την Εθνική ομάδα, όντας πιστός «στρατιώτης» της.

Ο επιθετικός της Λουγκάνο «φιλοξενήθηκε» στον αέρα της ΕΡΑ ΣΠΟΡ, μιλώντας για την «Γαλανόλευκη», αλλά και τα στάδια που μεσολάβησαν από το ντεμπούτο του με τον Δικέφαλο έως τη μετακίνησή του στο Σικάγο των ΗΠΑ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τον ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ: «Ναι, όλα έγιναν γρήγορα, αφού έπαιξα μεν στην Τούμπα (ντεμπούτο 18/9/2020 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1), αλλά όχι το χρόνο που θα ήθελαν όλοι. Έφυγα πήγα στο Βόλο, αφού ο κ. Μπέος με έπεισε πως θα υπάρχει χρόνος στην ομάδα. Όντως πήγα έπαιξα, σκόραρα και σύντομα βρέθηκα σε έναν άλλο κόσμο, αυτόν στις Η.Π.Α και το Σικάγο, και από τον Ιανουάριο παίζω για τη Λουγκάνο στην Ελβετία. Πιστεύω πως θα κάποια στιγμή θα ξαναπαίξω με τον ΠΑΟΚ, αλλά το πότε θα το αποφασίσει ο χρόνος».

Για τον πατέρα του και την καλή τους σχέση: «Παικταρά Γιώργο μου, εγώ παρ’ όλα τα προβλήματα τραυματισμού, έκανα ένα χατ τρικ, εσύ πότε θα το κάνεις; Ο μπαμπάς μου για μένα είναι κάτι σπουδαίο, αφού σημαίνει πολλά. Αυτός μου έδειξε τη θέση που θα μου ταίριαζε, αυτός με ενθάρρυνε, αυτός τέσσερα χρόνια με πηγαινόφερνε Αλεξάνδρεια –Θεσσαλονίκη, αυτός αφουγκραζόταν τις σκέψεις μου, τους ενδοιασμούς μου, αυτός είναι παντού για μένα, είναι ο μέντοράς μου. Ε, ακόμη δεν έχω βάλει τρία γκολ σε ένα ματς. Τρομερό, έχω βάλει πολλά γκολ, χατ τρικ όμως δεν έχω κάνει. Που θα πάει, θα γίνει. Πρέπει να σας πω, όμως πως δεν το κυνηγάω εμμονικά. Το θέμα είναι να νικά η ομάδα, να υλοποιώ το πλάνο του προπονητή, όπως πχ στη Μάλτα».

Για τις Εθνικές ομάδες: «Ναι διανύουμε την εποχή των σέντερ φορ στις Εθνικές Ομάδες, και είναι ωραίο. Φυσικά και θέλω να παίξω στην Ανδρών δίπλα σε σπουδαίους φτασμένους συμπαίκτες και θα είναι όμορφο. Είμαι στη διάθεση των προπονητών, άλλωστε είμαι στρατιώτης των Εθνικών από τα 15 μου, αφότου νικήσαμε και βγήκαμε πρώτοι στον όμιλο με τη μεγάλη Γερμανία (2-0 στη Ναύπακτο με 2 γκολ δικά του και 0-0 στη Γερμανία). Παίζω ήδη έξι χρόνια στις Εθνικές και περιμένω να κληθώ, όποτε το κρίνει ο κύριος Γιοβάνοβιτς».