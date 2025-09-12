Μακεδονικός: Δικός του ο Νιγηριανός εξτρέμ, Αντελέκε Ολουατόμπι

Ο Μακεδονικός ενισχύθηκε στα «φτερά» της επίθεσης του με την απόκτηση του Νιγηριανού εξτρέμ, Αντελέκε Ολουατόμπι για τον επόμενο χρόνο.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της ΠΑΕ Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Αντελέκε Ολουατόμπι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026!

Ο 22χρονος (10/03/2002) ποδοσφαιριστής κατάγεται από τη Νιγηρία, αγωνίζεται ως εξτρέμ και έχει ύψους 1.81.

Ο «Τόμπι» αγωνιζόταν τον τελευταίο ενάμισι χρόνο στην Τσεχία, φορώντας τις φανέλες της Μπάνικ Μοστ (16 συμμετοχές, δύο γκολ) και της Βάρνσντορφ (20 συμμετοχές, ένα γκολ και μία ασίστ). Η περιήγηση του Αντελέκε στην Ευρώπη ξεκίνησε από την Φινλανδία, αγωνιζόμενος εκεί στις ΚΤΠ και Μικελίν (25 συμμετοχές, δύο γκολ και δύο ασίστ). Ακόμη, έχει θητεύσει στο Μαρόκο και την Τσαμπάμπ Μοχαμεντία και στην πατρίδα του στην Πρινς.

Οι πρώτες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή του Μακεδονικού, του 22χρονου εξτρέμ, Αντελέκε Ολουατόμπι:

«Αισθάνομαι πολύ καλά που είμαι μέλος του Μακεδονικού και θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Είμαι πολύ χαρούμενος για την συνεργασία που έχουμε με τον προπονητή, το προσωπικό και υπάρχει θετικό κλίμα στον Μακεδονικό. Επίσης, ευχαριστώ τον Πατρίκ Ογκουνσότο που με βοήθησε και έκανε τις συστάσεις για να έρθω στον σύλλογο. Προχωράμε, για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για την ομάδα και τον κόσμο της. Θα τα πούμε σύντομα στο γήπεδο».

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Τόμπι στην μεγάλη «πράσινη» οικογένεια και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!».