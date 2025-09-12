Ο Εμερίκ Λαπόρτ επέστρεψε στο σπίτι του: Η Μπιλμπάο ανακοίνωσε την μεταγραφή του

Λίγη ώρα μετά την απόφαση της FIFA, που έκρινε νόμιμη την μεταγραφή του Εμερίκ Λαπόρτ στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, οι Βάσκοι ανακοίνωσαν την μεταγραφή του Ισπανού στόπερ.

Ο 31χρονος κεντρικός αμυντικός, επιστρέφει στην Μπιλμπάο μετά από οκτώ χρόνια, σε μια μεταγραφή που πέρασε από «χίλια κύματα» μέχρι να έχει θετική έκβαση για τον έμπειρο στόπερ και τους Βάσκους.

Αρχικά η μεταγραφή είχε «ναυαγήσει», αφού η συμφωνία της Μπιλμπάο με την Αλ Νασρ την τελευταία ημέρα των μεταγραφών στην Ισπανία, κρίθηκε εκπρόθεσμη από το σύστημα μεταγραφών, λόγω καθυστέρησης κάποιων εγγράφων.

Οι Βάσκοι, ωστόσο προσέφυγαν στην FIFA και ειδική ομάδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αφού εξέτασε όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν και τα χρονικά όρια, αποφάνθηκε ότι η μεταγραφή έγινε νόμιμα.

Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης, η Μπιλμπάο ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επιστροφή του Εμερίκ Λαπόρτ, στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028.