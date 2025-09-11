Άρης: Μπήκε ο Ράτσιτς - Αύριο η αποστολή για Ατρόμητο

Ο Ούρος Ράτσιτς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Σερβία και προπονήθηκε κανονικά ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του Άρη στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.

Στο μέτωπο των τραυματιών, οι Κάρλες Πέρεθ και Τάσος Δώνης παρέμειναν εκτός και ακολούθησαν τα προγράμματα τους.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία της ομάδας μας για το εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ατρόμητο (13/09, 20:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη (στη σημερινή προπόνηση συμμετείχε και ο Ούρος Ράτσιτς, καθώς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σερβίας) ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (οι τραυματίες Κάρλες Πέρεθ και Τάσος Δώνης ακολούθησαν τα προγράμματά τους).

Αύριο, Παρασκευή μετά την ολοκλήρωση της μεσημεριανής προπόνησης στο «Δασυγένειο» θα ανακοινωθεί η αποστολή του μεθαυριανού αγώνα με την ομάδα του Περιστερίου.