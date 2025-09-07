Γιατί ο Ταμπόρδα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού φέτος (vids & stats)

Ο Γιώργος Ζουρντός αναλύει τα χαρακτηριστικά του Ταμπόρδα και πώς αυτά ταιριάζουν στον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντινός δεν είναι ο νέος Χουάν Ρομάν Ρικέλμε ούτε ο Πάμπλο Αϊμάρ. Είναι ένας εξαιρετικός old school αθλητής που ταιριάζει στον σύγχρονο τρόπο που “κατακλύζει” το Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: Το αμυντικό και επιθετικό transition. Στο κείμενο που ακολουθεί, δε θα δούμε απλά ποιος είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα. Βλέπουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός και π΄΄ως ο Αργεντινός μπορεί να κάνει καλύτερη την ομάδα του Ρουί Βιτόρια.

Αθλητικότητα

Σε έναν τομέα που ο Παναθηναϊκός υστερεί αρκετά, ο Αργεντινός προφέρει στοιχεία που δεν υπάρχουν. Η ταχύτητά του είναι normal, δεν λογίζεται ως ένας πολύ γρήγορος αθλητής. Έχει όμως εξαιρετική ατομική φυσική κατάσταση, φαίνεται από το παρουσιαστικό του και το πως προσέχει το σώμα του. Δυνατά πόδια, επιθετικότητα, θετικό mentality. Η αλλαγή κατεύθυνσης είναι καλή, έχει πλαστικότητα στις κινήσεις του.

Θέση στο γήπεδο

Στην Πλατένσε, χρησιμοποιήθηκε αριστερά στην μεσαία γραμμή σε 4-4-2 και στο “10” σε 4-2-3-1. Αυτοί είναι οι χώροι που έχει μάθει να κινείται στο γήπεδο. Έπαιζε σε μια ομάδα που πήρε πρωτάθλημα με 40% κατοχή μπάλας, δείγμα πως έχει συνηθίσει να βρίσκεται και να ξεκινά χαμηλά στο γήπεδο.

Εξαιρετικός σε καταστάσεις transition, έχει μάθει να παίζει αυτό του είδος το ποδόσφαιρο. Στον Παναθηναϊκό του Βιτόρια που σε παιχνίδια δύσκολα επιλέγει αρκετές φορές να μείνει πίσω από την μπάλα, ο Ταμπόρδα έχει εξειδικευτεί. Μαζί με τον Πελίστρι και τον Ντέσερς που ξέρει να παίζει στον χώρο, ο Βιτόρια έχει τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια του.

Generic player

Ο Παναθηναϊκός κάνει την πρώτη του φετινή μεταγραφή ενός αθλητή ο οποίος έχει σε καλό επίπεδο διάφορα χαρακτηριστικά.

Οι κατηγορίες των ποδοσφαιριστών αν θέλουμε να τις χωρίσουμε είναι δυο:

1. Generic players: Αθλητές που κάνουν σε καλό επίπεδο διάφορες δουλειές. Που όταν σε ρωτήσουν πιο είναι το καλό στοιχείο του ποδοσφαιριστή, θα αργήσεις να απαντήσεις, θα πάρεις χρόνο να σκεφτείς.

2. Specialists: Αθλητές που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο ένα χαρακτηριστικό και τα υπόλοιπα μέτρια. Που όταν σε ρωτήσουν πιο είναι το καλό στοιχείο του ποδοσφαιριστή, θα απαντήσεις αμέσως, δε θα χρειαστείς να το σκεφτείς.

Ο Ταμπόρδα λοιπόν ανήκει στην πρώτη κατηγορία γιατί μπορεί να πασάρει, έμαθε να σημειώνει και γκολ. Πιέζει, είναι επιθετικός, συμμετέχει σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού με έφεση στα transitions.

Playmaking / Δημιουργία

Εύλογα, η πρώτη αίσθηση κάποιου που θα διαβάσει την κάρτα με τα στατιστικά του Ταμπόρδα στο κομμάτι της δημιουργίας, θα παραξενευτεί, θα του προκαλέσει αρνητική εντύπωση. Έχει φτωχά νούμερα. Η εξήγηση έρχεται από το γεγονός πως η

ομάδα του, γενικότερα στο πρωτάθλημα της Αργεντινής, οι ομάδες που πηγαίνουν καλά παίζουν μακριά από την μπάλα, δίνουν την κατοχή στον αντίπαλο. Το ίδιο έκανε και η Πλατένσε, έτσι πήρε πρωτάθλημα με 40% κατοχή, το αναφέραμε και πιο πάνω.

Η στόχευσή τους λοιπόν ήταν αν παίξουν χωρίς κυκλοφορία, γρήγορα με ρίσκο και με λίγες πάσες. Φυσικό τα νούμερα λοιπόν του Αργεντινού να είναι φτωχά και με μικρό ποσοστό επιτυχίας, όλης της ομάδας έτσι ήταν γιατί αυτό ήταν το στυλ της Πλατένσε.

Στον Παναθηναϊκό λοιπόν που θέλει να παίξει με αντεπιθέσεις αρκετά παιχνίδια, ο Ταμπόρδα έρχεται έτοιμος. Η διαφορά, θα είναι σε παιχνίδια όπως με τον Λεβαδειακό, εκεί που η ομάδα του Βιτόρια θα πάρει την μπάλα στα πόδια της και θα ορίσει το tempo. Σε αυτό το στυλ, θα πρέπει ο Αργεντινός να πάρει αρκετά λεπτά και να καταλάβει πλήρως τον ρόλο του. Θα χρειαστεί χρόνο, αυτό λέει η λογική.

Έχει μια τάση να πασάρει στις πλευρές, έχει τεχνική και καλά χτυπήματα στην μπάλα. Δεν μπορεί να διακριθεί ακόμα και να γίνει ο παίκτης που επιχειρεί “κάθετες”. Ο Ντέσερς που κάνει τέτοιες κινήσεις κάθετες και στον χώρο σίγουρα θα τον βοηθήσει, το μόνο ανησυχητικό είναι πως στην Αργεντινή ο Ταμπόρδα δεν βρήκε τελικές πάσες ακόμα και σε καταστάσεις transitions.

Εκτελέσεις / Ντρίμπλα

Τον διακρίνει η επιθετικότητα, το mentality του είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Παίζει με σκοπό να κάνει κάτι, να δημιουργήσει, σκέφτεται πως θα πάει η μπάλα μπροστά, πως θα ρισκάρει, τολμάει.

Στον Παναθηναϊκό του χαμηλού tempo και των safe πασών, θα φανεί από το πρώτο ματς. Ο Ταμπόρδα θα μπει σε ένα σύνολο που παίζει αργό ποδόσφαιρο χωρίς φαντασία, όμως η κυριότερη παράμετρος που συμβαίνει αυτό, είναι με την έλλειψη επιθετικότητας στην σκέψη.

Μέχρι τα μέσα της περσινής σεζόν δε σκόραρε αρκετά, το βελτίωσε σημαντικά. Θα μπει στην αντίπαλη περιοχή και με την μπάλα και χωρίς. Θα σκοράρει διαβάζοντας τι συμβαίνει στην αντίθετη πλευρά. Διαθέτει καλό τεχνικό σουτ, όχι ιδιαίτερα δυνατό, έχει όμως καλό χτύπημα στην μπάλα και old school στυλ.

Η μεγάλη διαφορά σε ότι περιμένουμε από τον Ταμπόρδα, έχει να κάνει με το στυλ του. Αρκετοί περιμένουν πως ο Αργεντινός είναι ένας φαντεζί παίκτης με πολλές ντρίμπλες και εντυπωσιακές, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Παίζει απλά και ουσιαστικά, δεν θέλει να αντιγράψει τον Ρικέλμε, ούτε καν έχει στυλ κοντά στον Ουνάχι. Ο Ταμπόρδα είναι ο Ταμπόρδα, ούτε ο Έκι, ούτε κανείς και θα πρέπει να κριθεί σύμφωνα με αυτά που κάνει ο ίδιος. Φυσικά και μπορεί να περάσει τον αντίπαλό του, δε θα το επιχειρήσει με οποιοδήποτε κόστος όμως, όπως γράψαμε και παραπάνω, άλλα είναι τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν.

Αμυντική συμπεριφορά

Αναφέραμε και παραπάνω, εξαιρετικός στα transitions, μπαίνει άμεσα σε κατάσταση άμυνας μόλις η ομάδα του χάσει την μπάλα. Βάζει τα πόδια του στην φωτιά, επιχειρεί να κλέψει μπάλες και τα καταφέρνει.

Οι ανακτήσεις μπάλας στο αντίπαλο μισό είναι ενδεικτικές στο πόσο χρήσιμος είναι, αντίστοιχο impact έχει μόνο ο Πελίστρι. Καταγράφει αρκετά χιλιόμετρα, ενώ στις διαρκείς μονομαχίες που δίνει βγαίνει τις περισσότερες φορές νικητής.

Πάλι βλέπουμε λοιπόν πως σε κομμάτια που ο Παναθηναϊκός υποφέρει εδώ και αρκετό καιρό, ο Ταμπόρδα κουμπώνει εξαιρετικά.

Ο Παναθηναϊκός βάζει στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή που είχε μεγάλη ανάγκη και διαθέτει λύσεις που δεν έβρισκε από άλλους αθλητές στο ρόστερ του. Ο Βιτόρια έχει την δύσκολη δουλειά να δέσει μια ομάδα που απαρτίζεται από πολλούς

σπεσιαλίστες και ελάχιστους αθλητές γενικών καθηκόντων. Η οξυδέρκεια του Πορτογάλου coach σε αυτό το κομμάτι θα είναι κομβική και καθοριστική, είναι όμως θέμα του επόμενου κειμένου μας...