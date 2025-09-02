Νέα γκολ με την Μπράιτον ο Τζίμας, βασικός και ο Κωστούλας (vid)

Ο Στέφανος Τζίμας δείχνει να βρίσκεται λίγο... πιο μπροστά, σε βαθμό ετοιμότητας, από τον Μπάμπη Κωστούλα, σκοράροντας ξανά για την Μπράιτον, έστω σε φιλικό αγώνα.
Μετά το επίσημο ντεμπούτο του απέναντι στην Όξφορντ για το Λιγκ Καπ, όπου σκόραρε δύο φορές, ο 19χρονος επιθετικός... συνδέθηκε με τα δίχτυα και σε ματς προετοιμασίας των «Γλάρων» απέναντι σε ομάδα επίλεκτων της PFA.
Ο πρώην στράικερ του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην ενδεκάδα πλάι στον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού και σκόραρε αρχικά με κεφαλιά και λίγο αργότερα με εύστοχο πέναλτι.
Nice Goal from Tzimas 🇬🇷 today 😊— AyashBHA 🏴🇯🇲🇹🇳🇪🇨 (@MITOMAFR) September 2, 2025
