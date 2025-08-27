Τζίμαρος: Δύο γκολ και μια ασίστ σε 24’ συμμετοχής! - Ντεμπούτο για τον Κωστούλα

Με τον Στέφανο Τζίμα να μπαίνει αλλαγή και να σημειώνει δύο γκολ και μια ασίστ, η Μπράιτον πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα της Όξφορντ με 0-6, πανηγυρίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Carabao Cup.

Οι «Γλάροι» είχαν καθαρίσει το ματς από το ημίχρονο, όπου προηγήθηκαν με 0-2, με τον Μποσκάλι στο 13' να «γράφει» το 0-1 και τον Γκρούντα στο 20' να δίνει αέρα δύο τερμάτων στην Μπράιτον.

Στο 60' ο Γκόμεζ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, ενώ στο 66ο λεπτό μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Στέφανο Τζίμας, με τον Έλληνα επιθετικό να κάνει άμεσα αισθητή την παρουσία του.

Στο 71' ο Τζίμας σημείωσε το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Μπράιτον, ενώ στο 77' ο Έλληνας στράικερ βρήκε ξανά δίχτυα για το 0-5 της Μπράιτον και ένα λεπτό αργότερα μπήκε στο γήπεδο και ο Μπάμπης Κωστούλας για το δικό του ντεμπούτο.

Ο Τζίμας, όμως δεν είχε πει την τελευταία του... λέξη, αφού στο 86ο λεπτό έβγαλε την ασίστ στον Ουάτσον, για το τελικό 0-6 της Μπράιτον, με τον 20χρονο επιθετικό να ολοκληρώνει μια τεράστια εμφάνιση.