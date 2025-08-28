Τζίμας: «Είμαι πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου και τα δύο γκολ» (vid)

Ο Στέφανος Τζίμας δεν θα μπορούσε να φανταστεί πιο ονειρεμένο ντεμπούτο με την φανέλα της Μπράιτον, βάζοντας φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην πρόκριση επί της Όξφορντ.

Ο Έλληνας στράικερ στην πρώτη του επίσημη συμμετοχή με την φανέλα της πρώτης ομάδας των «Γλάρων», μπήκε ως αλλαγή στο 66' και μέσα σε ένα 20λεπτο σημείωσε δύο γκολ και έδωσε μια ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Όξφορντ, μάλιστα ο Στέφανος Τζίμας έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της Μπράιτον, μέσα από τα social media του αγγλικού συλλόγου.

«Γεια σας οπαδοί της Μπράιτον, Στέφανος εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου, τα δύο γκολ και την πρόκριση. Πάμε Άλμπιον», ανέφερε στο μήνυμά του ο 20χρονος επιθετικός.