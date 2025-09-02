Ανακοινώθηκε από τη Γαλατάσαραϊ και αποθεώθηκε ο Γκουντογκάν (pics)

Για πρώτη φορά, ο 34χρονος διεθνής Γερμανός μέσος από τη Βεστφαλία, θα παίξει στη χώρα των γονιών του, με τη φανέλα των πρωταθλητών Τουρκίας που αγαπούσε από παιδί.

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι και η Γαλατάσαραϊ ανακοίνωσε τη μεταγραφή του, υπογράφοντας έως το 2027.

Μάλιστα, ο ίδιος και ο επίσημος λογαριασμός του Champions League κοινοποίησαν μια φωτογραφία με εκείνον σε νεαρή ηλικία, φορώντας ένα καπέλο της «Τσιμ Μπομ»!

Με τους «Πολίτες» αρίθμησε 65 γκολ και 47 ασίστ σε 358 παιχνίδια, ενώ με την Ντόρτμουντ κατέγραψε 15 γκολ και 19 ασίστ σε 157 αγώνες. Επιπρόσθετα, έχει φορέσει τα χρώματα των Μπαρτσελόνα, Νυρεμβέργης και Μπόχουμ, ενώ με τα «Πάντσερ» είναι 82 φορές διεθνής με 19 τέρματα στο ενεργητικό του. Τελευταία συμμετοχή του στο Euro 2024.