Η Κόμο έλυσε το συμβόλαιο του Ντέλε Άλι

Ο Άγγλος χαφ αποτελεί παρελθόν από την ιταλική ομάδα, μετά την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους.

Ο Ντέλε Άλι δεν βρίσκονταν στα πλάνα του Σεσκ Φάμπρεγκας για τη νέα σεζόν, με τον έμπειρο μέσο να ακολουθεί ατομικές προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα, αφού του απαγορεύτηκε να έχει επαφή με την ομάδα.

Τελικά, οι ιθύνοντες της Κόμο ήρθαν σε συμφωνία με τον Ντέλε Άλι για την λύση του συμβολαίου του, με τον Άγγλο χαφ, να αναζητάει πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ήδη για τον Άλι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ομάδες του MLS και δεν αποκλείεται ο έμπειρο χαφ να περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, για να συνεχίσει την καριέρα του.