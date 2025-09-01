ΑΕΚ: Έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά ο Γκρούγιτς

Αρχική συμφωνία έχει η ΑΕΚ με τον Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση χαφ στην ΑΕΚ, καθώς υπάρχει συμφωνία με τον Μάρκο Γκρούγιτς. Ο 29χρονος μέσος της Πόρτο αναμένεται να έρθει εντός της ημέρας στην Αθήνα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει.

Στην Ένωση θέλουν να δουν πρώτα τις εξετάσεις του, καθώς έχει ταλαιπωρηθεί από σοβαρό τραυματισμό τον τελευταίο χρόνο, όταν έκανε επέμβαση στον αχίλλειο.

Ο Γκρούγιτς έχει επανέλθει από τον Μάιο στην ενεργό δράση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και συμμετείχε στις προπονήσεις της Πόρτο το καλοκαίρι.

Ο Σέρβος χαφ έχει φτάσει σε συμφωνία με την ΑΕΚ όπως συμφωνία υπάρχει και για τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτηθεί από την Πόρτο.

Ποιος είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς

Πρόκειται για έναν ψηλό κεντρικό μέσο 1,91 ο οποίος είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια. Ένα στοιχείο που προφανώς ξεχώρισε και ο Μάρκο Νίκολιτς για να τον επιλέξει. Ο Γκρούγιτς, που είναι 29 ετών και έχει γεννηθεί στο Βελιγράδι, έχει και το aggressive παιχνίδι στο αίμα του όμως επαναλαμβάνουμε πως πρόκειται για ένα χάφ που παίζει μπροστά από τα στόπερ και ειδικεύεται στο build up.

Η χρηματιστήριακή του αξία είναι στα 4 εκατ. ευρώ (το πικ του ήταν τα 20 το 2019 όταν ανήκε στην Χέρτα) ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026 με την Πόρτο το οποίο έχει βρεθεί τρόπος να σπάσει για να έρθει στην ΑΕΚ. Ξεκίνησε από τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος το καλοκαίρι του 2016 τον πούλησε στη Λίβερπουλ. Στη συνέχεια είχε δανεισμούς σε Κάρντιφ, Χέρτα και Πόρτο, η οποία αφού τον δανείστηκε δυο χρόνια (2020-22), τον αγόρασε το καλοκαίρι του 2022 αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους Δράκους μετρά αυτά τα χρόνια 140 εμφανίσεις, με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ ενώ είναι 28 φορές διεθνής με την εθνική Σερβίας.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελλα, ένα Λιγκ Καπ και τρία Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, ενώ έχει στεφθεί πρωταθλητής και στην πατρίδα του με τον Ερυθρό Αστέρα. Την περασμένη σεζόν είχε μόλις πέντε συμμετοχές καθώς ταλαιπωρήθηκε από τον γνωστό τραυματισμό στον αχίλλειο.