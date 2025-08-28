Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ο Μεϊτέ την ουσία, ο Κωνσταντέλιας τη «μαγεία» και ο Τσάλοβ το... κερασάκι

Σε υπόθεση για έναν... ρόλο μετέτρεψε ο ΠΑΟΚ τη ρεβάνς με τη Ριέκα (5-0), με τον Μεϊτέ να «ανοίγει» τον δρόμο, τον Κωνσταντέλια να... χορεύει και τον Τσάλοβ να βρίσκει δίχτυα!

Παβλένκα: Πλην κάποιων φάσεων (και του δοκαριού) που απέκρουσε αποτελεσματικά, ήταν ωσεί παρών στον αγώνα, ο οποίος «έγερνε» στην περιοχή της Ριέκα.

Μιχαηλίδης: Σχεδόν αλάνθαστος αμυντικά, εκτός μίας στιγμής στο πρώτο ημίχρονο, όπου έκανε λάθος πάσα. Παρόλα αυτά εξαιρετικός και στις μεταβιβάσεις του, κυρίως προς τους Μπάμπα -Αντρίγια.

Κεντζιόρα: Δίχως το παραμικρό «ψεγάδι» στις μονομαχίες τόσο στα ψηλά όσο και στα χαμηλά, ενώ βοήθησε στην ανάπτυξη από τα δεξιά με τις πάσες του στον Κένι.

Κένι: Ακούραστος πραγματικά και φάνηκε να «δένει» και με τον Ντεσπόντοφ, όπως και με τον Αντρίγια. Συνεχώς ψηλά βοηθώντας επιθετικά, χωρίς πάντως να έχει χάσει διεκδίκηση στα μετόπισθεν.

Μπάμπα: Ο γνωστός καλός Μπάμπα μετά από καιρό. Ασταμάτητο τρέξιμο, πετυχημένες σέντρες, ενώ λίγο έλειψε να σκοράρει με το δεξί στο πρώτο ημίχρονο.

Οζντόεφ: Απείλησε νωρίς με κεφαλιά, είχε αρκετές κομβικές αναχαιτήσεις στο κέντρο, κάποιες μεταβιβάσεις ήταν «επικίνδυνες», χωρίς να το... πληρώσει ο ΠΑΟΚ. Στην επανάληψη είχε άλλες δύο ευκαιρίες να σκοράρει, απειλώντας συνεχώς.

Μεϊτέ: Ουσιαστικός. Άνοιξε το σκορ στο 12΄, δεν έχασε μονομαχία στον χώρο του κέντρου, όντας αρχοντικός, ενώ με σουτ λίγο έλειψε να χριστεί δις σκόρερ. Δίνει την κάθετη πάσα πριν τη... μαγεία του Κωνσταντέλια.

Κωνσταντέλιας: «Μαγεία» once again. Με φανταστική ενέργεια και άψογο τελείωμα έθεσε «βάσεις» πρόκρισης με το 2-0. Συνεχώς «ξεσήκωνε» την κερκίδα με τις ενέργειες του, κάνοντας... άνω κάτω την άμυνα των Κροατών. Δίνει την ασίστ για το 3-0 του Τσάλοβ.

Ζίβκοβιτς: Μπορεί να «μεταφέρθηκε» στ΄αριστερά, ήταν όμως και πάλι αποτελεσματικός και θετικός. «Όμορφες» συνεργασίες με Μεϊτέ και Μπάμπα από την πλευρά του, ενώ δίνει την ασίστ για το 1-0 του Μεϊτέ.

Ντεσπόντοφ: «Ντεμπούτο» στην 11άδα του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά φέτος, λίγα 24ωρα μετά το γκολ του με την ΑΕΛ. Εξαιρετικά χτυπήματα στις στημένες φάσεις, ενώ συνεργάστηκε άψογα στα δεξιά με τον Κένι.

Τσάλοβ: Αισθητά βελτιωμένος. Τον «αισθάνθηκε» η άμυνα της Ριέκα, ειδικά στην αρχή του ματς, ενώ στο β΄ημίχρονο ήρθε η... λύτρωση. Γκολ από κοντά για το 3-0 του Δικεφάλου.

Οι αλλαγές

Γιακουμάκης: Πρώτη εμφάνιση μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ και χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να «χορέψει». Τρομερή ενέργεια για το 4-0 του Δικεφάλου σαν σε... προπόνηση. Δείχνει με το... καλησπέρα ότι θα βοηθήσει.

Τάισον: Ασταμάτητος από τ΄αριστερά με αντοχές, δίνει την ασίστ-κάθετη για το 5-0 του Πέλκα λίγο πριν τη λήξη.

Καμαρά: Δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα αμυντικά, ενώ και επιθετικά δεν έδειξε κάτι αξιοπρόσεκτο, χωρίς να είναι αρνητικός.

Ιβανούσετς: Μπήκε αργά στο παιχνίδι, χωρίς να προλάβει να επιδείξει κάτι.

Πέλκας: Στα δέκα λεπτά που αγωνίστηκε κατάφερε να σκοράρει με όμορφο τελείωμα από πάσα του Τάισον.

