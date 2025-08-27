Νέο «χτύπημα» από την A Bola για Κωνσταντέλια και Σπόρτινγκ

Ανοιχτή διατηρούν την υπόθεση ενδιαφέροντος της Σπόρτινγκ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια οι Πορτογάλοι, υποστηρίζοντας πως ο Έλληνας «μάγος» είναι απόλυτα ενήμερος - Πρώτος στη λίστα ο Γερεμάι!

Παρότι ο Γερεμάι παραμένει στην κορυφή της «λίστας» της Σπόρτινγκ για τη μεσοεπιθετική γραμμή, η A Bola συνεχίζει και βάζει στο... κάδρο τον Γιάννη Κωνσταντέλια ως μία αξιόλογη εναλλακτική.

Μάλιστα, σε νέο δημοσίευμά της η πορτογαλική εφημερίδα, αναφέρει πως ο Έλληνας μεσοεπιθετικός γνωρίζει για το πρότζεκτ των «Λιονταριών» έχοντας ενημερωθεί από τη Σπόρτινγκ.

Η διοίκηση της πρωταθλήτριας Πορτογαλίας δεν έχει εγκαταλείψει πάντως την υπόθεση Γερεμάι, ενός Ισπανού από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, με την πρώτη πρόταση ύψους 25+5 εκατομμυρίων να απορρίπτεται από την ομάδα της Γαλικίας, παρόλα αυτά όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ η Σπόρτινγκ δεν θα τα παρατήσει.

Όπως και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έτσι και ο Γερεμάι έχει πειστεί από το πρότζεκτ της Σπόρτινγκ, σε σημείο που ο Ισπανός επιθυμεί διακαώς την μετακινήσή του εκτός Ισπανίας. Το φετινό καλοκαίρι η ρήτρα αποδέσμευσης του παίκτη αυξήθηκε από 20 εκατομμύρια ευρώ σε 30 εκατομμύρια ευρώ και συνεχίζει να αυξάνεται σταδιακά καθώς πλησιάζει η μεταγραφική περίοδος.

«Είναι επίσης περίπλοκο να αποκτήσεις τον Κωνσταντέλια . Αλλά οι «πράσινοι και οι λευκοί» έχουν ήδη ρωτήσει για τον Έλληνα και μάλιστα τους έχει παρουσιαστεί το πρότζεκτ, κάτι που τον έχει ενθουσιάσει, επειδή τα λιοντάρια αγωνίζονται για τίτλους και παίζουν στο Champions League», αναφέρει χαρακτηριστικά η A Bola όσον αφορά την πιθανότητα μεταγραφής του Κωνσταντέλια στην ομάδα της Λισαβόνας.