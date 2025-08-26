Παναθηναϊκός: Αγγλικό σενάριο για Λιντς και Ιωαννίδη

Σύμφωνα με ιστοσελίδα που απευθύνεται στους φίλους της Λιντς, η αγγλική ομάδα όχι απλά θέλει τον Φώτη Ιωαννίδη, αλλά πλησιάζει και την απόκτησή του.

Τα σενάρια των τελευταίων ημερών της μεταγραφικής περιόδου, είναι πολλά. Ο Φώτης Ιωαννίδης «παίζει» σε αρκετά απ’ αυτά, αναφορικά με τα θέματα που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι όλα απαραίτητα και αξιόπιστα.

Την ώρα που η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προσπαθεί να αποκτήσει τον διεθνή στράικερ του Παναθηναϊκού και η Πόρτο πάει να εμπλακεί στην υπόθεση, αγγλικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο παίκτης είναι κοντά στη Λιντς.

Ο Ιωαννίδης είναι ένα όνομα που «έπαιξε» αρκετά στην Αγγλία το περασμένο καλοκαίρι. Η ιστοσελίδα «MOTLeedsnews» που απευθύνεται σε φιλάθλους της συγκεκριμένης ομάδας, φιλοξενεί πληροφορίες insiders, σύμφωνα με τις οποίες ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι κοντά στη Λιντς.

«Η Λιντς προσπαθεί να υπογράψει τον Ιωαννίδη. Υπάρχουν αναφορές πως η Γιουνάιτεντ είναι κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Η ελληνική ομάδα θέλει 25 εκατ. ευρώ για τον Ιωαννίδη, που σκόραρε 11 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.