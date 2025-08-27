Η Κόβεντρι του Λάμπαρντ γράφει ιστορία - «Έπιασε» ρεκόρ 60 χρόνων

Η παρουσία του Φρανκ Λάμπαρντ στον πάγκο της Κόβεντρι Σίτι έχει φέρει αέρα καταιγίδας στην Championship.

Οι «Sky Blues» πραγματοποίησαν εκρηκτικό ξεκίνημα στη σεζόν, καταφέρνοντας να σκοράρουν 12 γκολ στα δύο πρώτα παιχνίδια τους, επίδοση που είχε να εμφανιστεί στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου εδώ και πάνω από 60 χρόνια.

7-1 κόντρα στην ΚΠΡ: Μια εμφάνιση-δήλωση, με την Κόβεντρι να σκορπάει τρόμο σε φίλους και αντιπάλους.

5-2 απέναντι στη Ντέρμπι Κάουντι: Νέα καταιγιστική παράσταση, που επιβεβαίωσε πως το πρώτο ματς δεν ήταν απλή «φωτοβολίδα».

0-0 με τη Χαλ Σίτι: Ένα αποτέλεσμα που «φρέναρε» προσωρινά τον ρυθμό, αλλά δεν σβήνει το εντυπωσιακό ξεκίνημα

Η ομάδα του Λάμπαρντ όχι μόνο πέτυχε μια ιστορική επίδοση, αλλά έδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει μια από τις πιο θεαματικές παρουσίες της σεζόν.

Η Championship φημίζεται για την απρόβλεπτη φύση της, όμως η Κόβεντρι έχει ήδη τραβήξει όλα τα βλέμματα. Το ερώτημα είναι αν η ομάδα θα καταφέρει να διατηρήσει αυτή τη δυναμική και να διεκδικήσει με αξιώσεις την άνοδο στην Premier League.